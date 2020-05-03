Olası aşk mı, ezeli düşman mı?
Norveçli yazar Erlend Loe, henüz 24 yaşındayken kaleme aldığı, beyazperdeye de aktarılan Kadının Fendi’nde; postmodern dünyanın aynasında yerini yönünü bulmakta zorlanan genç bir adamla, o adamın tekdüze hayatına bir anda dahil olan kararlı bir genç kadının inişli çıkışlı ilişkisine odaklanıyor.
Norveçli yazar Erlend Loe, kült metinlere dönüşen
Doppler ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu’ndan önce, henüz 24 yaşındayken kaleme
aldığı, beyazperdeye de aktarılan Kadının Fendi’nde, değişen ilişki biçimlerine
ve kadın-erkek rollerine esprili ve incelikli üslubuyla yaklaşıyor: Olası aşk
mı, ezeli düşman mı?
Postmodern dünyanın aynasında yerini yönünü bulmakta
zorlanan genç bir adamla o adamın tekdüze hayatına bir anda dahil olan kararlı
bir genç kadının inişli çıkışlı ilişkisine odaklanıyor Loe.
Sınırlarını her geçen gün biraz daha genişleten
Marianne’nin yaşam alanıyla birlikte kalbini de işgal etmesi karşısında ne
yapacağını bilemeyen genç adamın önünde iki seçenek vardır:
Ya kendine özgü düşünceleri, tuhaf arzuları, sıradışı
dramları ve sarı komodiniyle hayatının baş köşesinde fırtınalar estiren
Marianne ile mücadele edecek ya da direnmeyi bırakıp onun dümen suyuna
girecektir.
Kadının Fendi / Erlend Loe / Çeviren: Dilek Başar / Yapı Kredi Yayınları / 136 s.
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