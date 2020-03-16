Öldürülmeden önce sesimi duyun

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Bursa’da yaşayan üniversite öğrencisi D.Y. (22), evli ve 2 çocuk babası H.D. (35) tarafından ormanlık alana kaçırılarak tecavüze uğradığını ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Genç kadın, “Kendisi yetmezmiş gibi arkadaşlarını da kapıma yolluyor. Eşi, sürekli mesaj atıp davayı geri çekmemi söylüyor. Beni öldürmek istiyorlar. Artık benim ve ailemin can güvenliği kalmadı. Öldürülmeden önce sesimin duyulmasını ve gerekenin yapılmasını talep ediyorum” dedi. D.Y., ilk duruşmanın 18 Mart günü Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirterek duyarlı olan herkese davaya sahip çıkma çağrısı yaptı.

D.Y. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Tecavüz olayı yaşanmadan, önce H.D’ye hakaret davası açtım. Sonra bu adam dava öncesinde, erkek arkadaşımın kız kardeşiyle sevgili oldu. H.D. bana mesaj attı ve ‘dava hakkında konuşmak istediğini’ söyledi. Yanında erkek arkadaşımın kız kardeşinin olduğunu düşünerek gittim. Arabada kızı görmeyince binmek istemedim ama ikna etti. Sonrasında da hiç kimsenin geçmediği boş bir araziye beni götürdü. Yardım çığlıkları attıkça beni darp etti.

Sonra bana tecavüz etmeye çalıştı. Araçtan atladım ancak ağzımı kapatıp tekrar araca sürükledi. Bu sefer direncim kırıldı ve bana tecavüz etti. Beni öyle orada bırakıp kaçtı. Şok geçirdim. Gözümü bir ağaca dikip ağladığımı hatırlıyorum.”

HAKARETE 1500 TL CEZA

Utandığı için bir süre yaşadıklarını kimseye anlatmadığını belirten D.Y., “Olay sonrası H.D. mesaj atarak benimle alay etmeye başladı. Bunun üzerine intihar girişiminde bulundum. Sonrasında dayanamadım ve polise giderek şikâyetçi oldum. Hakaretten 1500 TL para cezasına çaptırıldı ancak bu ceza da ertelendi. Ancak tecavüzden dolayı şikâyetçi olmama karşın tutuksuz yargılanıyor. Ve bundan güç alarak sürekli beni tehdit ediyor” diye konuştu.