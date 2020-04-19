Ölüm orucundaki Gökçek: ‘Eylemi ölmek için yapmıyorum’

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

İbrahim Gökçek, herkesi mücadelesine destek vermeye çağırarak “Yaşamayı çok seviyorum. Ölmek için bu eylemi yapmıyorum. Elimden geldiğince de yaşamak için mücadele edeceğim. Sadece türkü söylemek istiyorum. Konser yasakları kaldırılsın, cezaevlerindeki üyelerimiz tahliye edilsin. Bir an önce taleplerimiz karşılansın. Herkesin elinden geldiğince mücadelemize destek vermesini istiyorum” dedi.

‘KÖTÜLEŞİYOR’

İbrahim Gökçek’in babası Ahmet Gökçek, oğlunun 307 gündür ölüm orucunda olduğunu ve sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini belirterek, “Maalesef Helin’i kurtaramadık, oğlumun da ölmesini istemiyorum.

Bu çocuklara 5 yıldır konser yasağı uygulanıyor. O yüzden bedenlerini, ölüme yatırmaktan başka çareleri kalmadı. Artık onlara “ölüm orucunu” bırakın demekten vazgeçin. Çözüm, taleplerin karşılanmasıdır.

Oğlum, şu an için konuşabiliyor ama bacaklarını hareket ettiremiyor. Konuşabiliyorken, herkese selam ve sevgilerini gönderiyor. Herkes, Grup Yorum için elini taşın altına koymalı ve mücadelelerine destek vermelidir. Zaman İbrahim’in aleyhine işliyor. Adaletle her şeyin çözülebileceğine inanıyoruz. Adaletin olmadığı durumlarda ise bizim gibi sanatçıların başlarına bunlar geliyor” diye konuştu.

GRUP YORUM’UN ESKİ ÜYELERİNDEN ÇAĞRI

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaki Mustafa Koçak’ın taleplerini, çektikleri videolarla sosyal medyadan duyuran Grup Yorum’un eski üyeleri bir çağrı videosu çekti. Videoda, “Talepler kabul edilsin. Grup Yorum yaşasın” mesajı verildi.