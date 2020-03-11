Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine ev baskını

11 Mart 2020 Çarşamba, 10:20

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı direniş evine sabaha karşı polis baskını yapıldı. Gökçek ile Bölek’in Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını ve zorla müdahalede bulunulcağını açıklayan Halkın Hukuk Bürosu (HHB), “Helin’in kaydı var. Zorla müdahaleyi kabul etmiyorum diye beyanda bulunmuş. Tüm halkımızı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahiplenmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Grup Yorum üyesi Erdinç Aslan, Ayhan Gün ve Yurdagül Gümüş’ün de gözaltına alındığını belirtildi. HHB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkillerimizin rızasının yokluğu gözardı edilerek yapılacak bir müdahale sonucunda meydana gelebilecek her olumsuzluk karşısında, müdahaleyi gerçekleştiren doktorların ve buna zorlayan polislerin uluslararası anlamda sorumlulukları doğacaktır. Türkiye’nin de imzacısı olduğu ve iç hukuka uyarlamak amacıyla meclisten geçirdiği biyo-tıp sözleşmesinin 5. maddesi ve diğer birçok uluslararası sözleşmeye göre ilgili kişinin muvafakati bulunmaksızın tıbbi müdahalede bulunulması yasaklanmıştır.

Ölüm orucu direnişçilerine daha önceki kitlesel ölüm orucu eylemlerinde irade dışı müdahale işkencesi denenmiş ve bu müdahaleler, eylemcilerin hayatını kaybetmesine, sakatlanmasına veya vücudunda kalıcı hasarlar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Müvekkillerimizin sağlığında bu denli olumsuzluklara yol açabilecek olan her türlü müdahale işkencedir. İşkence insanlık suçudur! İşkence suçunun zamanaşımı yoktur! Baskın sırasında evde bulunan iki kişinin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra gözaltı yapılmadan evden ayrılmış olduğu bilgisi verildi. Müvekkillerimiz İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’e ilişkin bir bilgi alamıyoruz şu anda. Erdinç Aslan, Ayhan Gün, Yurdagül Gümüş’ün gözaltına alındığı bilgisi verildi.”