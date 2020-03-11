Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine ev baskını: “Ters kelepçe ile bekletildiler”

11 Mart 2020 Çarşamba, 10:20

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı direniş evine saat 02.30 sıralarında polis baskını yapıldı. Arama boyunca Gökçek ile Bölek’in ve evde bulunan refakatçilerin ters kelepçe ile bekletildiği öğrenildi. Gökçek ile Bölek’in gözaltına alındıktan sonra gizlice Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını söyleyen Halkın Hukuk Bürosu (HHB), “Helin’in kaydı var. Zorla müdahaleyi kabul etmiyorum diye beyanda bulunmuş. Tüm halkımızı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahiplenmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. HHB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ölüm orucunun 265. gününde olan müvekkilimiz Helin Bölek ve ölüm orucunun 268. gününde olan müvekkilimiz İbrahim Gökçek’in Küçük Armutlu’da kaldıkları eve saat 02.30 sıralarında polis baskını gerçekleştirilmiştir. Yapılan baskın sırasında 2 saat boyunca TEM şibe ve özel harekat polisleri “arama” adı altında evi talan etmişlerdir. Arama boyunca müvekkillerimiz anne ve babaları, evde bulunan refakatçiler ters kelepçe ile bekletilmiştir.

Baskın sonrası ölüm orucunda olan müvekkillerimizin kaldığı evden 3 kişi gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Ölüm orucunun kritik bir aşamasında olan, yürüyemeyen Grup Yorum üyesi müvekkillerimiz ise zorla bir ambulansa bindirilerek kaçırılmıştır. Müvekkillerimizin nerede olduğuna yaklaşık 6 saat boyunca haber alınamamıştır. Ev baskınını gerçekleştiren TEM şubeye sorulduğunda ise ölüm orucunda olan müvekkillerimizin nerede olduğunu bilmediklerini söyleyerek, bizden müvekkillerimizin yeri saklamaya çalışılmıştır.

“ZORLA MÜDAHALE TEHDİDİ DEVAM EDİYOR”

Müvekkillerimizin hastane hastane aranmasından sonra yeri öğrenilmiştir. Müvekkillerimiz şuan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunmaktadır. Şu aşamada sağlık durumları iyidir. Ancak hastanede bulunmaları ve bulundukları odanın girişinde polislerin beklemesi; zorla müdahale tehdidinin devam ettiğini göstermektedir.

“DİRENİŞTEN DUYULAN KORKU”

Türküleri, şarkıları özgürce söyleyebilmek ve konser yapabilmek için ölüm orucunda olan müvekkillerimize yapılan bu saldırı direniş karşısında acziyetin göstergesidir. Ölüm orucunda 260’lı günleri geride bırakan müvekkillerimizin kaldığı evi namlulu silahlarla basmak direnişten duyulan korkunun da boyutunu göstermektedir.

Zorla müdahale cinayettir. 2000-2007 yılları arasında süren ölüm oruçlarında 300’den fazla insan zorla müdahaleler sonucu sakat kalmıştır. Ayrıca ölüm orucunun ilerleyen aşamalarında yapılan zonrla müdahalenin öldürdüğü de bilinmektedir. Müvekkillerimizin direnme haklarına yapılan bu saldırı tüm halka ve türkülerimize yapılmıştır. Bu saldırıya boşa düşürmek tarihsel bir sorumluluktur. Ne yapılırsa yapılsın müvekkillerimizin haklı direnişi devam edecektir.

Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı, ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’i sahiplenmeye çağırıyoruz. Ayrıca “zorla müdahale” için götürüldükleri Ümraniye Araştırma Hastanesi’ne gitmeye çağırıyoruz.