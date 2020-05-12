Ölümle tehdit edilen kadının yardım çığlığı: Korumazsanız çocuklarımı toprağı öpecek
Sibel Bekar, 17 yıllık evliliğinin son iki yılında gördüğü şiddet ve hakaretlerden dolayı boşanma davası açtığı eşi Miktat Bekar tarafından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Bekar, “Çocuklarım her sabah ‘şükürler olsun annem yaşıyor’ deyip beni öpüyorlar. Sesimi duymazsanız çocuklarım toprağımı öpecek” diye konuştu.
Bekâr, İstanbul Anadolu 2. Aile Mehkemesi’nden eşi Miktat Bekar için defalarca koruma kararı aldırdı. Fakat Miktat Bekar bu koruma kararlarına uymadığı gibi babasının evinde yaşayan Sibel Bekar’ın evini basıp darp ediyor. Bekar, eşinin kendisine “Boşandığın gün seni mezara sokacağım” dediğini dile getirerek “Boşanma ve uzaklaştırma davalarımda bir sonuç alamadım. 9,10 şikâyet dilekçem var. Derdimi anlatmak için Kartal Adliyesi’ne gidip savcı ile görüştüm. Savcı bana ‘Ben mi seni koruyacağım git derdini basına anlat, sesini duyur’ dedi” diye konuştu. Emniyet’e ve savcılığa yaptığı şikâyetlerin ölüm tenditlerinin önüne geçemediğini vurgulayan Bekar CİMER’e de başvuru yaptığını söyledi.
KIZI DA ŞİKÂYET ETTİ
Annesi ile birlikte yaşayan Y. Bekar da babası hakkında Pendik Çocuk Büro Amirliği’nde ifade vererek şikâyetçi oldu. Y. Bekar ifadesinde iki kardeşini görmek için babasının yaşadığı eve gittiğini dile getirerek “Küfür etti, sonra beni eve bırakmak istedi. Ben de adresi öğrenmesin diye istemedim. Beni dinlemeyince 155’i aradım. Babam polisi aradığımı öğrenince kafamın arka tarafına vurdu. Ekip otosu gelip beni aldı” dedi.
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