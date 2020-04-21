One World: Together at Home konseri 20.7 milyon izleyiciye ulaştı

21 Nisan 2020 Salı, 12:16

Tamamı 8 saat süren ve 2 saatlik kısmı 26 yayın şebekesi tarafından canlı yayınlanan konser rekor izleyiciye ulaştı. Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaklaşa düzenlenen müzik etkinliğinde sağlık çalışanlarına ve koronavirüs mücadelesine destek amacıyla yaklaşık 128 milyon dolar toplandı.

Katılanlar arasında Lady Gaga, Taylor Swift, The Rolling Stones, Elton John, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Stevie Wonder, Camilla Cabello gibi şarkıcı ve grupların da bulunduğu dev etkinliğin sosyal medyada da 5 milyona yakın etkileşim topladığı açıklandı.





