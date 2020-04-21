One World: Together at Home konseri 20.7 milyon izleyiciye ulaştı
Cumartesi gecesi 26 yayın şebekesi tarafından canlı olarak yayınlanan 2 saatlik One World: Together at Home konseri yaklaşık 21 milyon izleyici tarafından izlendi.
Tamamı 8 saat süren ve 2 saatlik kısmı 26 yayın şebekesi tarafından canlı yayınlanan konser rekor izleyiciye ulaştı. Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaklaşa düzenlenen müzik etkinliğinde sağlık çalışanlarına ve koronavirüs mücadelesine destek amacıyla yaklaşık 128 milyon dolar toplandı.
Katılanlar arasında Lady Gaga, Taylor Swift, The Rolling Stones, Elton John, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Stevie Wonder, Camilla Cabello gibi şarkıcı ve grupların da bulunduğu dev etkinliğin sosyal medyada da 5 milyona yakın etkileşim topladığı açıklandı.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar