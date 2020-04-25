Onlar için çapraz bulaşma riski çok yüksek

25 Nisan 2020 Cumartesi, 21:25

TÜMRAD-DER'den yapılan açıklamada Radyo Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalarının sağlanmas, özlük ve ekonomik haklarının korunması vurgusu yapıldı

"RİSK ÇOK YÜKSEK"

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan klavuza atıfta bulunuan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığı 22.04.2020 tarihinde Covid -19 nedeniyle Radyoloji Odalarının Enfeksiyon Kontrolü diye bir klavuz yayınladı. Klavuzda Covitli hastalar dışında diğer randevulu hastaların ileri bir tarihe ertelenmesi ve odaların temizlik ve dezenfeksiyonu için iki covitli hasta arasında en az 1 saat süre ayrılmasını belirtmektedir. Aslında olması gereken budur. Hiçbir itirazımız yok. Ancak günde minimum 250 hastanın çekildiği bir tomografi cihazında yeterli ve gerekli dezenfeksiyonun sağlanması ve yeterli süre odanın havalandırılması mümkün değildir. Bu şartlarda ıslarla altını çiziyoruz; çapraz bulaşma riski çok yüksektir. Ne demek Çapraz Bulaşma, 'covit olmayan birinin BT cihazına girmesi, o otamda bulunması nedeniyle bulaş olması'dır. Yani deyim yerindeyse 'kaş yaparken göz çıkarmak'tır. O nedenle ısrarla yineliyoruz. Covid-19 için belirleyici olan PCR testi uygulamak, ancak ve ancak klinik bulgu varsa BT çektirmek gerekiyor. Maalesef ülkemizde BT bir tarama aracı olarak kullanılıyor. Bu sakınalı bir durumdur. Hem radyasyon riski açısından hem de çapraz bulaşma riski açısından gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.