Önlüklü fotoğrafı ile hafızalara kazınan Fındık, toprağa verildi

10 Mart 2020 Salı, 14:48

Turhal Belediyesine ait araçla Ankara'dan ilçeye getirilen Fındık için, hayvan barınağının bahçesinde görevlilerce mezar hazırlandı.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın kefene sarılı cansız bedenini mezara kadar taşıdı. Fındık'ın gömülmesinden sonra Erkoç, Fındık'ın giydiği önlüğü mezarının üzerine koydu. Erkoç'un, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Fındık için hazırlanan mezar taşına adı yazılarak fotoğrafı yapıştırıldı.

Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Bu da Fındık'ın özel bir hatırası oldu. Fındık çok güzel bir öğretici oldu. Bir şeyleri öğretti. Çocuklar ziyarete geldiğinde Fındık'ın, anlatılacağı bir hikayesi olacak." dedi. Okulun öğretmeni Mustafa Önlen de Fındık'ı yolculayanlar arasında yer aldı.