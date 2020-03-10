Önlüklü fotoğrafı ile hafızalara kazınan Fındık, toprağa verildi
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokuldaki önlüklü görüntüleriyle herkesin sevgisini kazanan, yakalandığı gençlik hastalığı sonrası tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Fındık toprağa verildi.
Turhal Belediyesine ait araçla Ankara'dan ilçeye getirilen Fındık için, hayvan barınağının bahçesinde görevlilerce mezar hazırlandı.
Karadeniz Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın kefene sarılı cansız bedenini mezara kadar taşıdı. Fındık'ın gömülmesinden sonra Erkoç, Fındık'ın giydiği önlüğü mezarının üzerine koydu. Erkoç'un, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Fındık için hazırlanan mezar taşına adı yazılarak fotoğrafı yapıştırıldı.
Erkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Bu da Fındık'ın özel bir hatırası oldu. Fındık çok güzel bir öğretici oldu. Bir şeyleri öğretti. Çocuklar ziyarete geldiğinde Fındık'ın, anlatılacağı bir hikayesi olacak." dedi. Okulun öğretmeni Mustafa Önlen de Fındık'ı yolculayanlar arasında yer aldı.
Video Haberler
- CHP'liler'den AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle
- Yunanistan göçmenleri engellemek için jiletli tel çekti
- ATM'den para çekerken öldürüldü!
- Nereden nereye
- 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
- 4 yaşındaki ağabey 8 aylık kardeşini düşürdü
- 100 kadın için 100 fidan
- İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı!
- Kız çocuğunu takip edip asansörde taciz etti!
- Sıcaklık 21 derece oldu yurttaşlar sahile akın etti