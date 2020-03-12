Onyekuru derbiye çok zor
Nijeryalı oyuncunun sol arka adalesine zorlanma tespit edildi.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarının Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdüğü belirtildi.
Antrenmana dün sakatlanan Onyekuru ile tedavisine devam edilen Adem Büyük'ün katılmadığı aktarıldı. Onyekuru'nun sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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