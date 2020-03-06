Oruçoğlu'ndan 8 Mart sergisi: "Emek ve Kadına Dair"

06 Mart 2020 Cuma, 09:55

Farklı stillerde, değişik boya teknikleri ve malzemeler kullanılarak yapılmış 80'i aşkın tablonun yer alacağı sergi, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

'Kadını' ve 'kadın yaşamını' odağına alan sergide ayrıca üreten, düşünen, yazan, müzisyen, romanlarda yer alan, işsiz olan ve hayvanlarla iç içe yaşayan doğa kadınlarına dair eserler de ziyaretçiyle buluşacak.

Ressam Oruçoğlu, ürettiği eserlerde çoğunlukla 'kadın' ve 'kadın yaşamının' yer alma sebebini "72 yıllık yaşamında, en çok kadınlardan destek gördüğünü ve çifte boyunduruk altında olan bu cinsin çektiği acıların vicdanında yarattığı yankılara" bağlıyor.

Muzaffer Oruçoğlu’nun, 14’ü roman, 5’i öykü, 8’i şiir, 2’si masal, 1’i siyasal tarih olmak üzere olmak üzere 40 kadar kitabı bulunuyor. 4 ciltlik "Grizu" romanıyla 2011 yılında Abdullah Baştürk İşçi Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Oruçoğlu’nun birçok dergi ve sitede yazıları yayınlanıyor.