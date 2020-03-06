Oruçoğlu'ndan 8 Mart sergisi: "Emek ve Kadına Dair"
Yazar, şair, besteci ve ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun "Emek ve Kadına Dair" sergisi, 8 Mart Pazar günü 18.00'da Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçiyle buluşacak.
Farklı stillerde, değişik boya teknikleri ve malzemeler kullanılarak yapılmış 80'i aşkın tablonun yer alacağı sergi, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.
'Kadını' ve 'kadın yaşamını' odağına alan sergide ayrıca üreten, düşünen, yazan, müzisyen, romanlarda yer alan, işsiz olan ve hayvanlarla iç içe yaşayan doğa kadınlarına dair eserler de ziyaretçiyle buluşacak.
Ressam Oruçoğlu, ürettiği eserlerde çoğunlukla 'kadın' ve 'kadın yaşamının' yer alma sebebini "72 yıllık yaşamında, en çok kadınlardan destek gördüğünü ve çifte boyunduruk altında olan bu cinsin çektiği acıların vicdanında yarattığı yankılara" bağlıyor.
Muzaffer Oruçoğlu’nun, 14’ü roman, 5’i öykü, 8’i şiir, 2’si masal, 1’i siyasal tarih olmak üzere olmak üzere 40 kadar kitabı bulunuyor. 4 ciltlik "Grizu" romanıyla 2011 yılında Abdullah Baştürk İşçi Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Oruçoğlu’nun birçok dergi ve sitede yazıları yayınlanıyor.
Video Haberler
- Dehşete düşüren görüntüler! Kocasını böyle kurtardı!
- Antalya'da trafo patladı: 1 ölü, 1 yaralı
- Taksicinin yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan yurttaşlara koronavirüs uyarısı
- Önce esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu!
- Yer: Antalya... Asabi fare kediye böyle saldırdı!
- Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Yer: Antalya... Genç adamı defalarca böyle tokatladı
- La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı
- Tunceli'de böyle görüntüledi! Uyarılarda bulundu