Otellere öneri: Açık büfe yemeği kaldırın
Türkiye Otelciler Bİrliği, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılmasını önerdi.
TÜROB, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, ‘kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçilmesini tavsiye etti
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda TÜROB yönetimi, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfe uygulamasının kaldırılmasının tavsiye edilmesi kararını aldı.
ÜYELERE YAZI GÖNDERİLDİ
TÜROB’dan üye otellere gönderilen yazıda, “Misafirlerin bir arada oldukları ortak alanlar içerisinde şu an için faaliyette olan kahvaltı ve yemek salonları bulunuyor. Bu nedenle tüm otellerde ve restoranlarda ‘açık büfe’ uygulamasının kaldırılarak yerine ‘kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçilmesini öneriyoruz” denildi. Türkiye genelinde konaklama tesislerinde kahvaltı servisi ağırlıklı olarak ‘açık büfe’ yöntemiyle sunuluyor.
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