'Otellerimiz sağlık ordusunun emrinde, talep bekliyoruz'

30 Mart 2020 Pazartesi, 14:10

İzmirli turizmciler, gerekli önlemlerin alınması, donanımın sağlanması ve eğitimlerin verilmesi durumunda tesislerini sağlık çalışanlarına seve seve açacaklarını söyledi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Tesislerimiz, yeni tip koronavirüs salgınıyla savaşta ön saflarda mücadele eden sağlık ordusunun emrindedir" dedi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, biri Ege Üniversitesi kampüsüne yakın bölgede, ikisi Konak ilçesinde olmak üzere üç otelin talep gelmesi durumunda sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Konaklama tesislerinin kamuya hizmet verdiğini, dolayısıyla kamu malı sayılacağını belirten Mehmet İşler, "Otelciler olarak tesislerimizi yatlarını ortaya koyarak, canla başla görev yapan sağlık çalışanlarından esirgememiz söz konusu olamaz" dedi. Ancak ilk kez karşılaşılan böyle bir durum karşısında cevap bulması gereken bazı sorular bulunduğunu anlatan İşler, "Bu sorulara yanıt bulunabilir ve talep gelirse, tesislerimizin kapılarını sonuna kadar açar, sağlık çalışanlarına seve seve hizmet veririz" diye konuştu.