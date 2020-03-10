Otizmli genci darp edip serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alındı

10 Mart 2020 Salı, 13:15

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli Okan Metin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli Okan Metin hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Okan Metin yakalanarak, gözaltına alındı. O.M.'nin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.