Otomotiv üreticilerine korona darbesi

17 Mart 2020 Salı, 16:16

Alman otomotiv devi Volkswagen’e bağlı Audi, koronavirüs nedeniyle beş fabrikasını bu hafta sonuna dek kademeli olarak tamamen devre dışı bırakma kararı aldı.

Audi’den yapılan acıklamada "satışların giderek kötüleşmesi ve tesislere parça temin edilmesindeki belirsizlik nedeniyle bazı tesislerde üretimin kesintiye uğrayacağı" belirtildi.

Audi'nin üretim ve lojistik müdürü Peter Kössler, "Güncel durum bizleri duyurulan önlemleri almaya, esnek ve dayanışma içinde olmaya zorluyor" dedi.

Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Ingolstadt, Neckarsulm, Belçika, Meksika ve Macaristan’daki tesislerde üretimin bu nedenle duracağı belirtildi.

Audi’nin Almanya’daki fabrikalarında 60 bin kişi çalışıyor.

VOLKSWAGEN DE SIKINTIDA

Volkswagen (VW) de koronavirüsün etkisi altındaki Çin’de üretimi durdurmasının ardından Almanya’da benzer bir durumla karşı karşıya. Volkswagen’ın Wolfsburg’daki işyeri temsilciliğinden yapılan açıklamada, Almanya'daki birçok tesiste en son 20 Mart Cuma günü çalışılacağı belirtildi.

Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess şirketin İtalya, Portekiz, Slovakya ve İspanya'da üretime ara vereceğini ve Avrupa'daki geri kalan fabrikalarını da koronavirüs salgını nedeniyle kapatmaya hazırlandığını söyledi.

Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat ve Skoda markalarının sahibi Alman araba üreticisi salgının yarattığı belirsizlikler bu yıl performansımızla ilgili beklenti açıklamamızı imkansız hale getiriyor açıklamasında bulundu. CEO Herbert Diess, "Satışlarda yaşanan olumsuz gidişata ve parçaların fabrikalara tedariğine dair artan belirsizliğe bakıldığında markalarımızın fabrikalarında üretime yakın zamanda ara verilecektir" dedi.

VW GEÇEN YIL KAZANÇ YAPMIŞTI

Dizel krizi yüzünden zor bir dönem geçiren VW geçen yıl konjonktürdeki olumsuz gelişmelere rağmen kazanç yapmayı başardı. VW 2019’da yüzde 7,1 oranlık artışla cirosunu 252 milyar 600 milyon euroya yükseltti. Bunda tasarruf önlemleri, emisyon kriziyle ortaya çıkan masrafların azalması ve SUV modellerinin satışındaki artışın etkisi oldu.

VW’ye bağlı Porsche de geçen yıl yüzde 2,4’lük artışla 4 milyar 200 milyon euroluk ciro yaptı. Skoda, Seat ve Bentley’nin yanı sıra Scania ve MAN‘ın kazancında da artış oldu. Audi’de ise tam tersi bir gelişme yaşandı. Audi’nin kazancı 2019’da 4 milyar 700 milyon eurodan 4 milyar 400 milyon euroya geriledi. VW 2020 içinse iyimser değil. VW Yönetim Kurulu Başkanı Diess koronavirüsle ilgili gelişmeler de ışığında "2020 çok zor bir yıl" diyerek endişesini dile getirdi.

FORD OTOSAN GÖLCÜK'TE ARA

Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu; bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

FİAT VE RENAULT...

Fiat Chrysler, PSA Group ve Renault salgın nedeniyle Avrupa'daki tüm fabrikalarını kapatma kararı aldı.

Toplamda 14 milyon kişiye iş veren bu üç şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada Avrupa kıtasında bulunan 35 üretim yerleşkesinin kapılarına kilit vuruldu.

Benzer bir adım atan Fiat Chrysler 27 Mart’a kadar Avrupa’daki birçok fabrikasında üretimi durduracağını açıklamıştı.