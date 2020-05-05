Otomotivde tüm fabrikalar üretime başlıyor: İşte o tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2020 Salı, 14:13

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara'da kurulmuş olacağını bildirdi.

Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.


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