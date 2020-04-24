Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı

24 Nisan 2020 Cuma, 09:23

Oxford Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşısı çalışmasının insanlar üzerindeki ilk denemeleri bugün başladı

BBC’nin haberine göre; araştırma için 800’ü aşkın gönüllü başvurandan ilk ikisi bugün enjekte edildi. Gönüllülerden yarısı KOVID-19 aşısı olacak, diğer yarısına ise kontrol grubu olarak menejite karşı koruyan bir aşı uygulanacak. Gönüllüler hangi aşının uygulandığını bilmeyecek ancak doktorlar bunu bilecek.

Aşı uygulanan iki kişiden biri olan Elisa Granato, BBC’ye şu şekilde konuştu:

“Ben bir bilim insanıyım, bu yüzden bilimsel süreci ne şekilde mümkün olursa desteklemeye çabalıyorum.”

Bu aşı çalışmasının sorumlusu olan Prof. Dr. Sarah Gilbert daha önce aşının işe yarayacağından yüzde seksen emin olduğunu ve aşının Eylül ayında hazır olmasını beklediğini söylemişti. Bugün ise belli bir rakam ve tarih vermek yerine, “çok iyimser” olduğunu söylemekle yetindi.

VİRÜSÜN GENETİĞİYLE OYNANDI

3 ayda geliştirilen ve "ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.

Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.