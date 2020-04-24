Oyak Renault 27 Nisan'da tekrar üretime başlıyor
Oyak Renault, koronavirüs salgını nedeniyle ara veridği üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldı.
Groupe Renault ve Oyak Renault , tekrar üretime geçiyor. Oyak Renault'tan yapılan açıklamada, "Başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada "Uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlayacağımız ilk gün, tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp işbaşı yapabilecek" denildi.
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