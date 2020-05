Öykü Arin'den annesine: Sen iyi ki yanımdaydın

10 Mayıs 2020 Pazar, 17:53

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.







ÖYKÜ ARİN'DEN ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Evde vakit geçiren Öykü Arin, uzaktan eğitimler alarak kendini geliştiriyor. Hemen her gün mutfağa girip yeni tarifler deniyor. Artık online olarak arkadaşlarına 'cupcake' tarifi veren Öykü Arin, mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ise dışarı çıkamadığı için evinin balkonunda annesiyle birlikte futbol oynayan Öykü Arin, evin içinde hareket ederek sporunu da yapmayı ihmal etmiyor. Anneler Günü dolayısıyla annesi Eylem Şen Yazıcı'ya sarılarak şiir okuyan Öykü Arin, “Canım annem her zaman sen benim yanımdaydın. Ben daha hiçbir şey bilmezken sen benim karşımdaydın. Seninle öğrendim yaşımı seninle öğrendim her şeyi. Her zaman diyorum ki sen iyi ki yanımdaydın" dedi.

Öykü Arin, Eylem Şen Yazıcı'ya sımsıkı sarılarak Anneler Gününü kutladı.







'DOĞURMAK ANNE OLMAK DEĞİLDİR'

Öykü Arin'in sözleri karşısında duygulanan Eylem Şen Yazıcı, anneliğin aslında doğurmak olmadığını vurguladı. Yazıcı, “Doğurmak sadece anne olmak değildir. Bir çocuğu yetiştirmek, onu koruyup kollamak, onu sevgiyle büyütmek, onu özenle dünyaya hazırlamak güçlü kılmak ise annelik, bunu başka bir çocuk, kedi, köpek, kuş ya da bir canlı için de yapabilirsiniz. Bir kişinin anne olabilmesi için biyolojik olarak anne olması şart değil, bu güzel davranışları da sergilemek gerekir. O yüzden herkesin anneler günü kutlu olsun. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.