'Ertelememe' krizine Bakan el koydu
Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF, TBF, voleybol federasyonları ve yetkilileri durum değerlendirmesi için acil toplantıya çağırdı. Toplantıdan 'erteleme' kararı çıkması bekleniyor.
Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF, TBF, voleybol federasyonları ve kurum içi yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak için acil toplantıya çağırdı. Toplantıdan 'erteleme' kararı çıkması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.
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