'Ertelememe' krizine Bakan el koydu

19 Mart 2020 Perşembe, 12:02

Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF, TBF, voleybol federasyonları ve kurum içi yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak için acil toplantıya çağırdı. Toplantıdan 'erteleme' kararı çıkması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.