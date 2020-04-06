Oyuncu Deniz Uğur: Koronavirüs ailemizden can aldı
Oyuncu Deniz Uğur, dayısı Cem Bayer’in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Deniz Uğur sosyal medyadaki paylaşımında, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Hepimizin canı çok yanıyor. Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an" ifadelerini kullandı.
Son olarak Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Deniz Uğur, dayısı Cem Bayer’i corona virüsü nedeniyle kaybettiklerini duyurdu.
“TEŞHİS KONULDUĞU GÜN KAYBETTİK”
Dayısı Cem Bayer’in fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Deniz Uğur, “Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı. Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı… Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Kovid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor… İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu… Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an… Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan” ifadelerini kullandı.
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