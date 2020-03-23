Özel bankalardan koronaya karşı ekonomiye destek üzerine destek

23 Mart 2020 Pazartesi, 18:54

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi, şimdi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu.

Müşterilerini bu zor dönemde desteklemek üzere hazırlanan pakete şu imkanlar var:

* Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

* Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

* Bunlarla birlikte, geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için alınan önlemler kapsamında Yapı Kredi şubeleri, 22 Mart itibariyle, hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve tüm Yapı Kredi ATM’leri ise tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

DENİZBANK

DenizBank, Koronavirüs salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.

2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.

4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank’tan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesizdönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.

Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçen tedbirler kapsamında, yavaşlayan ekonomi ve üretim faaliyetlerine destek yönünde açıklama yaptı.

TSKB tarafından yapılan açıklama şöyle: “Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için sorumluluk alan bir banka olarak, bu zorlu sürecin aşılmasında üretimi ve istihdamı destekleyecek çözüm odaklı adımlarımızla her zaman olduğu gibi bugün de müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle gelirleri azalırken, nakit akımları olumsuz etkilenebilecek müşterilerimize sağlayacağımız vaka bazlı çözümlerle, piyasa koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri yönünde destek sunacağız. Gerek sağlık, güvenlik ve iş sürekliliği yönünde aldığımız titiz ve kararlı aksiyonlar gerek sorumlu bankacılık uygulamalarımızla çalışanlarımızdan iştiraklerimize, müşterilerimizden fon sağlayıcılarımıza kadar tüm paydaşlarımızla güç birliği içinde bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.”



