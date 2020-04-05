'Özel' çocuklardan Korona'ya karşı gökkuşağı seferberliği

05 Nisan 2020 Pazar, 15:53





Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Adnan Boz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, ayrı kaldığı öğrencilerine moral olmak için bir boyama seferberliği başlattı. Öğrencilerinden gökkuşağı resmi çizerek pencerelerine yapıştırmalarını ve fotoğrafını da kendilerine yollanmasını isteyen okul yönetiminin posta kutusu umut dolu fotoğraflarla doldu taştı.





Çocukların bu resimleri çizerken yaşıtlarının da evde kaldığını daha iyi anladığını söyleyen okulun Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Aman, "Ayrıca bu bunaltıcı günlerde bile iyi bir şey yapmanın önemini hatırlamalarını istedik. Akranlarına umut verdiklerini duyduklarında nasıl mutlu olduklarını ebeveynlerinden öğrenmek bizim de yüzümüzü bir nebze güldürdü" dedi.





'BU YAĞMURLAR ELBET DİNECEK'

Aman, "Velilerden bir ricamız olmuştu. 'Bu resmi çizerken çocuğunuza gökkuşağının çok yoğun yağmurlardan sonra açan güneş sayesinde çıktığını söylemeyi unutmayın. Bu zor günlerin o yoğun yağmur gibi olduğunu ama eninde sonunda güneşin doğacağını ve gökkuşağını oluşturacağını anlatın' demiştik. Sağolsunlar bunu yapmayı da ihmal etmemişler ve ortaya başka çocuklara umut olacak gülen çocuk fotoğrafları çıktı" diye konuştu.









Öğrenme güçlüğü çeken 'özel' çocuklar için uzaktan eğitimin çok mümkün olmadığını, bire bir ve yüz yüze eğitimin fayda sağladığını vurgulayan Hatice Aman, "Onlara kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Biz de, çocuklarımız gibi o gökkuşağının çıkacağından eminiz" dedi.







