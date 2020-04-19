Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Mahmure Meral (60), sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de özel izinle hayvanları besliyor.
Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için halk da bireysel olarak çaba gösteriyor.
Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yaşayan ve sokak hayvanlarını besleyen, emekli bankacı Mahmure Meral, sokağa çıkma yasağı olan günlerde de özel izin alarak, besleme çalışmalarına devam ediyor.
Meral, "Onların da yaşam hakkına saygı duyarak, bu zor günlerde ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanması gerekiyor" dedi.
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