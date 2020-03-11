Özel sağlık sigortası poliçeleri koronavirüs tedavi giderlerini kapsıyor mu?
Koronavirüs Türkiye'de ilk vaka görüldü. Sağlık Bakanı Koca, şu an için bir salgından bahsedilmeyeceğini belirtti. Özel sağlık sigortaları koronavirüs giderlerini kapsamazken özel hastanelerin koronavirüs müdahale etmeyeceği, müdahalenin devlet hastanesinde yapılacağı belirtiliyor.
Koronavirüs giderleri özel sağlık sigortası tarafından karşılanmıyor. Sigorta sektörü temsilcilerine göre ilk tetkitlerden sonra hastalığın koronavirüs olduğu tespit edilirse özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor. Uzmanlara göre özel hastanede yatan bir hastanın virüsü tespit edildikten sonra tedavi durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber verilecek.
Daha sonra hastalar önceden belirlenen kılavuz çerçevesinde ilgili devlet hastanesine nakledilecek. Bu süre zarfında özel hastaneler virüse herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek.
Koronavirüs semptomları gribe benzediğinden dolayı gribal enfeksiyon diye gittiğinizde ilk tetnikler bunun tespiti açısından yapılan masraflar özel sağlık sigortası tarafından karşılanıyor. Sağlık sigortalarına baktığımız zaman corona virus salgın olarak tespit edildiğinde istisnai bir durum olduğundan dolayı sigorta kapsamı dışında kalacak.
Kaynak: NTV
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