Özel'den AKP ve MHP'ye: Geldiğiniz sandık sizi gönderecek

29 Nisan 2020 Çarşamba, 14:55

CHP Grup Başkanekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, Diyarbakır ve Ankara Barosu hakkındaki açıklamaları nedeniyle MHP ve AKP'ye çağrıda bulunarak, “Bu yalan yanlış işlerle, sadece CHP ve toplumun bir kesimini şeytanlaştırmak suretiyle kendi iktidarınızı sürdürme hevesinden vazgeçin. Siyaseten eceliniz gelmiştir” dedi.

“SİYASETEN ECELİNİZ GELDİ”

Özel şöyle konuştu:

“Korkunun ecele faydası yok. Siyaseten eceliniz gelmiştir. Tükenmektesiniz, geldiğiniz sandık sizi gönderecek. Millet bıktı, sıtkı sıyrıldı. Ramazan mübarek gününde bu kadar üslupsüz ve bu kadar rahatsız edici bir dille rahatsız edici konuların üzerinde tepinmeyi bırakın. Bundan size fayda yok."

"BAHÇELİ İLE ERDOĞAN'IN PROMTER'ININ KABLOLARI AYNI YERE ÇIKAR"

Özel, AKP ve MHP'nin halkı kutuplaştırıcı bir siyaset izlediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

“Sarayda bir yerlerde oyun planını kuranlar şöyle kurdu: Kendi siyasetleri, gelecekleri için birlik ve beraberliği ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde değil, aksine kavga ve kutuplaşamaya en çok ihtyiyacımız olduğu bugünlerdeyiz diyerek sayın cumhurbaşkanından sözcüsüne, parti sözcüsüne, tüm bakanlarına neredeyse ve elbetteki iktidarın, sebepsiz, izahsız, bakansız ortağı MHP'ye de aynı bilgi verilmiş, aynı not verilmiş görülüyor. Yazılı açıklama yapmışlar. Devlet Bahçeli sarayın talimatlarıyla sarayın bildirdiği metinleri ha promterdan okumuş ha o okumamış biz okumuşuz. Metin sarayın metnidir. Promterler ortaktır. Bir gün merak eden Tayyip Erdoğan'ın promter kablosunu da takip etsin Devlet Bahçeli'nin promterının kablosunu da takip etsin. Kablonun ucu aynı bilgisayara çıkar."

“TÜRK TARİH KURUMU'NA ATANAN YARAMIŞ KARARDAN 4 GÜN ÖNCE GÖREVİ DEVRALDI”



Özel, Türk Tarih Kurumu'na atanan Eski Ensar Vakfı başkanının atama kararından 4 gün önce görevi devraldığını söyledi. Özel şunları kaydetti:

"Hiçbir partide resmi atama yapılmadan devir teslimler olmaz. TTK'nın yeni başkanı Ahmet Yaramış göreve başlamış, devir teslim yapmışlar. Atamadan 4 gün önce. Çadır devleti, çadır tiyatrosu. Şahsım atadıysa tamam. Gidip paldır küldür devir teslim yapmışlar. Asaleten atanıyor. Peki kim atanıyor? Atatürk'ün vasiyetine Afyon Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Yaramış."