Özel’den, kendisine küfreden kişiye suç duyurusu

01 Mayıs 2020 Cuma, 13:00

Özel, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, kendisine yönelik sosyal medyada yayılan küfür içerikli video hakkında gerekli tespitlerin yapıldığını, UYAP üzerinden avukatı Hüseyin Can’ın suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Özel, “Ekonomisi iyi değilmiş, daha önce Adana Valisi ve İçişleri Bakanına da hakaret etmiş. Suç duyurusunda bulunduk, tazminat davası açacağız. Tazminatı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) vereceğiz” dedi.

‘SALDIRI ALTINDAYIZ’

Kendilerine yönelik saldırıların yalnızca sosyal medyadan değil, iktidar bloğunun da geldiğini belirten Özel, CHP’nin uslu bir parti haline getirilmek istendiğini söyledi. Bu amaçla kendi konuşmalarında montaj yaparak, partisini ve kendisini “darbeci” gibi yansıtmaya çalışıldığını kaydeden Özel, “AKP ve MHP ortak bir stratejiyle saldırıyorlar. Her düzeyde, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekilleri, milletvekilleri hep birlikte bir taktik içinde saldırıyorlar. Söylediğimiz sözlerin 40 saniyesini keserek yayıyorlar. Lafları eğip büküp yayımlıyorlar. Darbe konusunda söz söyleyemeyecekleri CHP’dir. Darbe gecesi Meclis’i toplantıya çağıran parti biziz. O gün ‘Ana muhalefet olarak iktidarın teminatı biziz’ demişiz. İstanbul’a gecikmeli olarak inen Genel Başkanımızın demokrasi ve meclise sahip çıkmamızı istediğini söylemişim. Şu anda bir algı operasyonu yapıyorlar.”

‘MASKE DAĞITAMIYORUZ’

AKP ve MHP’ye oy veren insanların şu anda yoksulluktan muzdarip olduğunu belirten Özel, “Bir maske dağıtımını bile beceremeyen bir iktidar. Sağlık konusunda görece işler daha iyi gidiyorken ekonomi berbat. Bunu kendi kitleleri de görüyor. Böyle bir ortamda şu anda yalnızca darbe duygusunu, algısını yönetebiliyorlar. Son dört seçimi bilen Avrasya’nın yaptığı ankete göre AKP ve MHP’nin oylarının toplamı yüzde 40. Zaten eriyorlar. ‘Bize karşı darbe tehdidi var’ diyorlar. Vehmi ve şüphe duygusunu diri tutmak istiyorlar. Açız ama birlikteyiz duygusunu diri tutmaya çalışıyorlar. Darbe tehdidi yok, bu beceriksizler yüzünden açız ve işsiziz” dedi.

Özel, iktidar bloğunun elindeki basın gücüyle, kamu gücüyle, yargı gücüyle CHP’yi MHP benzeri bir parti haline getirme hedefini güttüğünü savundu. Özel, şöyle konuştu:

“Türkiye’deki trollerin yanına şimdi yurt dışındaki robot trolleri devreye sokuyorlar. Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden binlerce mesajı devreye sokuyorlar. Bunlar biliniyor. Amaç, düşün ama konuşma. Linç olmak istemiyorsan sus. Konuşursak keser biçer kullanırız. Mantık bu. Hedef bazen Canan Kaftancıoğlu, bazen Özgür Özel oluyor. MHP gibi makbul, siyaseten izahsız, faydasız, pratikte bakansız bir iktidar ortağı, ıslah edilmiş bir duruma getirmek istiyorlar. CHP böyle olmayacak.”