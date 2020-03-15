Özge Mumcu Aybars'ın ilk yazısı: Kaos ve belirsizlik
Özge Mumcu Aybars artık yazılarıyla Cumhuriyet'te.
"Vakfımızın (um:ag) öğrencileri ile ailemiz üzerinde Cumhuriyet çalışanlarının emeği çoktur. Cumhuriyet ailesinde yer almam gazetemizin emektarlarına bir vefa borcudur. Her pazar, sizlerle Türkiye'nin ve dünyanın haline dair notlarımı paylaşmaya çalışacağım. Öyleye merhaba!"
Özge Mumcu Aybars'ın yazısının devamı bugün Cumhuriyet Pazar'da...
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