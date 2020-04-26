Özgü Namal 6 yıl sonra geri dönüyor

26 Nisan 2020 Pazar, 12:40

Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2016 yılında da kızı Elem Su’yu dünyaya getirdikten sonra Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Namal, burada doğal bir hayata başladı.



Bahçesine sebze ekerken ve şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıyan Namal’ın evine köy halkı, ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı.

Namal daha önce, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirini Türkiye'de üretecekleri haberleriyle gündeme gelmişti.

'ÇOCUKLARIMI KENDİM BÜYÜTMEK İSTİYORUM'

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Namal, bu süreçte 50’ye yakın yapımı “Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum” diye reddetti.

Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes’in eğitimi için bir süre önce İstanbul’a döndü. Bu süre içinde yapımcılarla görüşen Namal'a teklifler sunuldu.

Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye “Evet” dedi. Namal’a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi.

Namal, 2014’te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alıyordu.