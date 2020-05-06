Özkoç'tan EPDK'ye tepki: İGDAŞ'ı itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:51

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, düzenlediği basın toplantısında EPDK tarafından İGDAŞ'a başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Özkoç, İGDAŞ'ı itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu yeni bir uygulama başlatıyor. Çünkü pandemi nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımızın faturlarını ödeme sıkıntısı yaşıyor. Bugün faturaları askıya çıkartıyor. Hayırsever vatandaşlarımıza diyor ki; yardımcı olun bu vatandaşlarımıza. Bugün askıya çıkartılmasına rağmen tam 9 bin başvuru var. Bu kimi rahatsız eder? AKP Genel başkanını. Bu kimi rahatsız eder onlara kayıtsız şartsız itaat eden kurumları. Onlar ne yapıyor tam da böyle bir günde. Hemen harekete geçiyorlar. Neden İGDAŞ'ı biz nasıl itibarsız hale getiririz diye. Ne İGDAŞ'ı, ne belediyelerimize bağlı kurumları ne de belediye başkanlarımızın halkımız için verdiği mücadeleyi itibarsız hale getiremezsiniz."