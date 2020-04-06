Pakistan’da polis ve sağlık görevlileri çatıştı: 30 kişi tutuklandı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 15:58

Pakistan'ın güneybatısındaki Quetta kentinde, yüzlerine koruyucu maskeler takan yüzlerce doktor ve sağlık görevlisi, koronavirüs salgını süresince yeterli tıbbi malzemenin hastanelere ulaştırılmaması sebebiyle hükümeti protesto etti. Protestocu sağlık görevlileri olaylar sırasında, çevik kuvvet polisleri tarafından yerlerde sürüklendi.

POLİS: YASAĞI DELDİLER

Reuters'a konuşan üst düzey bir polis memuru, gösterilerde 30 protestocunun göz altına alındığını belirtti. Pakistan güvenlik dairesine göre, gözaltıların sebebi, virüsün yayılmasıyla mücadele etmek için uygulanan karantina sırasında halka açık toplantılara yönelik yasağın delinmesi.

DOKTORLARDAN BOYKOT DUYURUSU

Doktorlar, meslektaşları salıverilmediği takdirde çalışmaya devam etmeyeceklerini açıkladı. Geçen ay Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki doktorlar da, koruyucu giysiler sağlanmadığı takdirde boykota başlayacaklarını duyurmuştu.

Pakistan'da bugüne dek toplam 3.277 vaka ve buna bağlı 50 ölüm bildirdi. Bu vakaların en az 191'i, Quetta'nın başkent olduğu az gelişmiş Belucistan eyaletinde kaydedildi.