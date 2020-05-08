Pakistan’da salgın hız kazandı!
Pakistan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1764 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu oran salgının başladığı günden beri ülkede açıklanan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.
Koronavirüs salgınının etkisini hissettirmeye başladığı ülkelerden biri olan Pakistan’da koronavirüsle ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.
Ülkede son 24 saat içerisinde 1764 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayan Pakistan Sağlık Bakanlığı, toplamda 257 bin 247 testin yapıldığını da duyurdu.
VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ
Güncel verilerle birlikte ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 25.837’ye çıktı.
Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 30 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede koronavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 594’e çıktı.
Pakistan Başbakanı Imran Han, cumartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasaklarını kaldırmayı planladığını açıklamıştı.
Video Haberler
- Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı: 15 ölü
- İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi
- Arnavutköy'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- Bayrampaşa’da pes dedirten görüntü
- İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!
- Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
- Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı
- Kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
- Seyahat kısıtlaması kaldırılınca akın ettiler!
- 'Pişkinlikle geçiştirilecek bir durum değil'