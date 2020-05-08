Pakistan’da salgın hız kazandı!

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:31

Koronavirüs salgınının etkisini hissettirmeye başladığı ülkelerden biri olan Pakistan’da koronavirüsle ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Ülkede son 24 saat içerisinde 1764 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayan Pakistan Sağlık Bakanlığı, toplamda 257 bin 247 testin yapıldığını da duyurdu.

VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Güncel verilerle birlikte ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 25.837’ye çıktı.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 30 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede koronavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 594’e çıktı.

Pakistan Başbakanı Imran Han, cumartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasaklarını kaldırmayı planladığını açıklamıştı.