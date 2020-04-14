'Pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız' diyen imama ödül gibi ceza

14 Nisan 2020 Salı, 13:50

Facebook hesabından geçen hafta, "İmamlardan rahatsız olan güruh elbet önümüze geleceksiniz, o zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun" paylaşımını yapan Fettah K. büyük tepki toplamıştı.

Paylaşıma sert tepki gösteren CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Bu ifadeleri kullanan şahıs Denizli’deki en büyük camilerden birinin imamı. Koronavirüsü yeneriz ama bu ayrımcı ve bölücü dili yenebilir miyiz ona emin değilim. Umarım yetkililer gerekeni yapar, çok yazık” ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Denizli Müftülüğü tarafından imam hakkında soruşturma başlatıldığı kamuoyuna açıklandı.

LOJMANI OLMAYAN CAMİDEN, LOJMANI OLAN CAMİYE

İdari soruşturması tamamlanan Fettah K’nın görev yeri değiştirildi. Fettah K. lojmanı olmayan Bayramyeri Camisi’nden alınarak, lojmanı olan Kirişhane Camisi’nde görevlendirildi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar şu ifadeleri kullandı:

“İmamlardan rahatsız olan güruh elbet önümüze geleceksiniz, o zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun” diyen imam ödüllendirildi. Lojman bile verildi. Bu kadarı da olmaz denilen ne varsa bir bir oluyor. Yazık bu memlekete!

Bayramyerinde ölecekler şişeden kurtuldu Kirişhane’de ölecekler dikkat! Şişeci imam mahallenize geldi, ölmeden iyi düşünün… Yazık ,bu ahlaksızlığı görüp de “göremeyenlere” çok yazık...”