Papa Francis, boş Roma sokaklarında gezintiye çıktı
Papa Francis, Vatikan’dan ayrılarak koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarında gezindi. Hristiyanlar için önemli olan, kutsal iki bölgeyi ziyaret ederek dünya için dua etti.
Vatikan'ın resmi medya sitesinde yer alan habere göre Papa Francis koronavirüs salgınına karşı dua etmek için Vatikan’dan ayrıldı. Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyerek Katolik Hristiyanlar için kutsal olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso’daki San Marcello Kilisesine gitti.
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