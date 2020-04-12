Papa Francis, koronavirüsle mücadele için küresel dayanışma çağrısı yaptı

12 Nisan 2020 Pazar, 15:29

Papa Francis, pazar ayininde koronavirüs nedeniyle boş olan St. Peter’s Bazilikası’ndan tüm dünyaya mesaj verdi.

Papa verdiği mesajda, küresel dayanışma çağrısı yaptı. Yoksul ülkelerin borçlarının azaltılması ya da affedilmesi, uluslararası çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi gibi talepler sıraladı. Hükümetler içinse, ben merkezciliğin bir kenara bırakılması ve uluslararası dayanışmanın gerekliliği mesajını verdi.