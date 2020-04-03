Parmak ucu büyüklüğünde koronavirüs aşısı geliştirildi

03 Nisan 2020 Cuma, 12:08

Koronavirüs pandemisini durdurmak için devam eden aşı çalışmalarında hayvanlarda işe yarayan aşılardan uzun vadeli sonuçlar alınması için yapılan testler ve incelemeler devam ediyor.



webtekno.com’da yer alan bir habere göre ABD’nin prestijli tıp fakültelerinden olan Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, koronavirüse karşı yeni bir aşı geliştirdiler. Geliştirilen aşı, fare testlerinde virüsü nötralize etmek için yeterli olduğu düşünülen SARS-CoV-2 antikorları üretmeyi başardı.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesinden rol alan Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Andrea Gambotto, 2003 yılındaki SARS ve 2014 yılındaki MERS salgınlarından deneyimli olduklarını söyledi. Gambotto, bu iki virüs üzerinde yapılan çalışmanın spike proteini isimli bir proteinin bağışıklığı tetiklemek için önemli olduğunu belirtti.

YAMA İLE UYGULANIYOR

PittCoVacc olarak isimlendirilen yeni koronavirüs aşısı parmak ucu büyüklüğünde bir yama ile uygulanıyor. Araştırmacılar aşının geliştirilmesinde, mRNA’ya dayanan diğer aşı çalışmalarından farklı olarak viral protein parçalarına dayanan daha köklü bir yaklaşım izlediklerini açıkladılar.

MİKRO İĞNE DİZİSİ

Bilim insanları, aşının gücünü artırmak için mikro iğne dizisi adını verdikleri bir yaklaşımı kullandı. 400 küçük iğneden oluşan parmak ucu büyüklüğünde bir yama olan mikro iğne dizisi, spike protein parçalarının cilde iletilmesini sağlıyor. Tamamen şeker ve proteinden yapılan iğneler, aşı cilde uygulandıktan bir süre sonra çözünüyor.

Mikro iğne dizisi isimli sistemle çalışan yeni koronavirüs aşısı aynı zamanda yüksek oranlarda ölçeklenebiliyor. Aşıda kullanılan protein parçalarını oluşturan katmanlar, aşının verimi artırılmak istendiğinde çoğaltılabiliyor.

Pitts Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanlarının geliştirdiği aşının muhafaza edilmesi için oda sıcaklığı yeterli oluyor. Aşının oda sıcaklığında bozulmadan kalması, üretim sonrasında aşının kolayca nakledilmesini ve depolanmasını sağlıyor.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE İNSANLAR ÜZERİNDE TEST YAPILABİLİR"

PittCoVac ismi verilen yeni koronavirüs aşısının fareler üzerinde yapılan testlerinde, aşının uygulanmasından iki hafta SARS-CoV-2 virüse karşı antikorların oluştuğu görüldü. Ancak hayvanlar henüz uzun süreli olarak takip edilemedi. Araştırmacılar, SARS ve MERS aşısı çalışmalarında hayvanların bir yıl boyunca takip edildiğini söylüyorlar.

Koronavirüs pandemisinin dünyada hızlı bir şekilde yayılıyor olması, aşının geliştirilme süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine neden oluyor. Bu nedenle Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar da önümüzdeki birkaç ay içinde insanlar üzerindeki ilk klinik testlerini yapabilmek için izin bekliyorlar.