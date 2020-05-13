Patates ithalatına gözetim uygulanacak
Patates ithalatının ton başına 500 doların altında CIF kıymetini haiz olanlarına gözetim uygulanacak.
Patateste (taze ve soyulmuş) ton başına 500 doların altında CIF kıymetini haiz olanlarının ithalatına yıl sonuna kadar gözetim önlemi uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğine göre, 0701 kök gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) "patates (taze ve soyulmuş) başlığı altında 0701.90 GTİP'le "Diğerleri" başlığıyla yer alan patates ürününün ton başına 500 doların altında CIF kıymetini haiz olanlarının ithalatı, 31 Aralık'a kadar Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.
Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olarak belirlendi.
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