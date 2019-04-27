Seçimler ve prensipler...

SYRİZA’nın adayları arasında, İtalyan solunun önde gelen isimlerinden, gazeteci, yazar, aktivist Luciana Castellina ile uzun yıllardır Girit’te yaşayan İrlanda asıllı müzisyen Ross Daly gibi renkli simalar yer alıyor. Girit lyra’sı gibi aletlerde ustalığıyla tanınan, Göksel Baktagir gibi müzisyenlerle de çalışmış olan Daly ve 1979-1999 arasında dört dönem AP milletvekilliği de yapmış olan Komünist politikacı Castellina’nın yanı sıra, SYRİZA Rodop milletvekili Mustafa Mustafa’nın kızı ve halen Gümülcine Belediye Meclisi üyesi olan avukat Ufuk Mustafa da SYRİZA’nın Avrupa Parlamenteri adayı. ND’nin AP adayları arasında ise daha önce savunma bakanlığı ve meclis başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Evangelos Meymarakis öne çıkan isimlerden biri.



Yerel seçimlerde, ND’nin Atina belediye başkanlığı için adayı, kendisi de Belediye Başkanlığı görevi yapmış olan, eski dışişleri bakanlarından Dora Bakoyannis’in oğlu Kostas Bakoyannis. Eski Yunan başbakanlarından Konstantinos Miçotakis’in torunu da olan Kostas Miçotakis, kamuoyu yoklamalarında, açık bir farkla SYRİZA’nın Atina belediye başkan adayı Nassos Eliopoulos’un önünde yer alıyor. Atina Belediye Başkanlığı görevi, İstanbul’da da olduğu gibi, politikacıların parlamentoya, bakanlık ve hatta başbakanlığa uzanan kariyerlerinde önemli bir başlangıç noktası olarak algılanıyor. Örneğin Başbakan Çipras, 2006’da, Atina belediye başkanı adayı olarak girdiği yerel seçimlerden üçüncülükle çıkmış, 2008’de de SYRİZA başkanı seçilmişti.



Atina belediye başkanlığı adayları arasında göze çarpan bir başka kişi ise Yorgo Papandreou hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmış olan Pavlos Yeroulanos. Sosyalistlerin Değişim Hareketi’nin (KİNAL) yerel seçimlerdeki adayı Yeroulanos’un da, anketlerde Miçotakis’in gerisinde kaldığı görülüyor.



Okulda propagandaya tepki



Yeroulanos, geçen hafta, daha çok yerel basında gündemdeydi. Bunun nedeni, kendisinin de desteklediği ve içinde yer aldığı “Atina sensin” oluşumundaki yerel seçim adaylarından birini listeden çıkarmasıydı. Atina Belediyesi çocuk yaz kamplarından sorumlu belediye meclisi üyesi Christina Vasiliou, Yeroulanos’un emriyle hem seçim listesinden çıkarıldı, hem de belediyedeki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Vasiliou’nun seçim propagandası içeren el ilanının, Atina’daki bazı ilkokullarda dağıtılmış olması halkın tepkisine yol açınca, Yeroulanos hemen girişimde bulundu.



İlanın, Atina Belediyesi yaz kamplarıyla ilgili bilgi kitapçığının içine sıkıştırıldığını ve okullarda çocuklara dağıtıldığını fark eden veliler, okul-aile birlikleri, basın ve sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurarak, Yeroulanos’un yanı sıra, Atina Belediye Başkanı Yorgos Kaminis’i de sert bir dille eleştirdiler. Bunun ardından, Yeroulanos’un ofisinden yapılan kısa açıklamada, belediyeye ait alanların, okulların seçim kampanyalarında kullanılamayacağı ve Vasiliou’nun artık seçimlerde aday olmadığı belirtilerek “Bu bir prensip meselesidir” yorumu yapıldı. Kaminis de, Vasiliou’nun Belediye Meclisi’ndeki görevinden istifasını hemen kabul etti. Bu olaylar zinciri, ulusal basının gündemine pek düşmemiş olsa da, Atina halkı, “prensipler”in önemini politikacılara anımsatmış oldu.

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