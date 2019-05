Olomouc’un dağlarında çiçekler açar!

Spielberg’in o muhteşem duygu yüklü filminin kahramanı E.T. gibi hissediyorum kendimi... E.T. Bizim dünyamıza ortaya karışık bir karambolle inmiş, bu arz küreye her gelenin yaşaması gerekenleri yaşamış ve filmin sonunda gözyaşları ile kendisini almaya gelen uçan daireye binip, kendi gezegenine dönmüştü. Ben de, geçen yazımda bahsettiğim Olomouc Gezegeni’nden, gözyaşları ile dönmeye hazırlanıyorum.