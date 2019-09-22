Alberta’da, donuk kış havasından yazları dahi yakasını kurtaramayan Kanada’nın en zengin bu eyaletinde, zenginlik bizlere nasip olmazken, havadis arayışını üstümüze vazife edindik. Gazetemizin Pazar Yazıları’na ne yazayım diye bakınmaktan şikâyetçi değilim, hiç dırdır etmem ama müsaade buyurunuz, azıcık söylenip homurdanayım. Burası, kurak bir çölde bir yudum su aramaya çıkmış Bedevi’nin ayıyla karşılaşacağı yerdir. Fakat gazeteci dediğin ümidi kesmemelidir; haberi bulur, çıkartır. Madem dırdır etmekten söz ediyordum, alınız, işte size Alberta’nın bir küçük kasabasından havadis geliyor:

Eyaletin başkenti Edmonton’ın seksen kilometre uzağındaki küçük bir kasabanın bu yıl en dırdırcı, mızmız, huysuz, yüzünü şeytan görsün denilen, suratı sirke satan, her şeye homurdanan, hırlayan, sızlanan, ağzınla kuş tutsan bir türlü yaranamayacağın ters insanını nihayet seçtiği haberi imdadıma yetişti. Zaten hep böyle olur, haber aramaya sokağa çıkarsın, köşe başında soyguncuyla burun buruna gelirsin. Evansburg kasabasının 1974’te başlatıp, 45 yıldır sürdürdüğü, böylece gelenekselleştirdiği bu tuhaf yarışma, “Kasabanın Dırdırcısı” seçimi, bir tür Trakya’nın Karpuz Güzeli seçimlerine benziyor. 80 km. bir şey değil; kalktık gittik, maksat gezi olsun. Evansburg’a kasaba diyoruz ama büyücek modern bir köy aslında. Hepi topu 795 kişi yaşıyor, nüfusu aile üyeleri açısından biraz fazla göstermek için, bu sayıya evcil hayvanları da ekliyorlar: 45 köpek, 21 kedi; oldu mu, 861.

Kasabalılar neşeli insanlar, mutlu yaşıyorlar. Hayvancılık, bir parça tarım, ev mamulatı bal-reçel-kurabiye geçim kaynakları. Çevresi Milli Tabiat Parkı’yla çevrili. Gelen geçen turistlere verilen hizmetlerin akmasa damlar denilecek kadar geçimi de ilave oldu mu, eh işte, şekerpare yaşayarak, yuvarlanıp gidiyorlar. “Kasabanın Dırdırcısı” ise bura halkının muzipliğine delalet; şaka kaldırır, taklitten hoşlanır karakterin işareti!

“Town Grouch” adı verilen bu seçim, gerçekten bu unvanı almak isteyen bir kasabalının yıl boyu kapı kapı dolaşması, herkese dert yanıp yaka silkmesi, onu bunu çekiştirip şikâyet etmesiyle gerçekleşiyor. Bunlar yetmez, ayrıca kasabalılardan şikâyet ettiği konuya dair yardım parası toplamalı, bunu tescil etmeli, belediyeye duyurmalı. Dırdırcı seçimi bir tür oylamadır; seçilen kasabanın Püsküllü Belası oluyor. Eline pembe renkli plastikten yapılma sahte bir balta veriliyor, şakacıktan ortalığı kırıp döksün diye. Üstüne de komik hale sokulmuş madencilere ait bir tulum giyecek, başına bir baret takacak, üstünde çakar bir lamba bulunacak; seçildiği yıl boyu türlü etkinliklere kasabayı temsilen katılmak üzere...

Belediyeyi şikâyet

Bu yılın en çok dırdır edeni, 53 yaşındaki Bayan Margaret Hodgkinson’dur. Geçen on iki ay boyunca kasabanın yollarında kapatılmayan asfalt çukurlarını diline dolamış, söylenip durmuştur. “Nasıl şikâyetçi olmam?” diye konuşup durmuş, “Belediye 3 yılda bir caddeyi asfaltlayamadı...”

Haklı olabilir, hatta bana kalırsa sözleri doğrudur. Ben şahidim. Burada çalışmadan para kazanacaksanız, belediye-karayolları inşaat işçisi olunuz. Bir çukurun başında her tür modern cihaz, alet edavat, malzemeyle birikmiş en az on işçi görürsünüz.

Beşi ellerinde kahve termoslarıyla sigara tüttürüp gelen geçen arabaları seyreder, öteki beşin üçü can sıkıntısıyla ortalıkta dolaşır, bir tanesi mahcuptur saklanır, geri kalan son kişi de kazma sallar, fakat iki kere kazsa üçüncüsünde yorulur, sırasını savıp diğerlerine küreği verir. Yol çavuşu falan da yoktur başlarında; hele bir şey söyleyin, sendika ortalığı ayağa kaldırır. Bu tabloyu yol inşaatı olan her yerde görüp tanığı olduğum için Bayan Margaret’e hak veriyorum ama siz beni dırdırcı zannetmeyin, lütfen. Ben onun dırdırcısıyım!

Aslında neşeli, hayatı ti’ye alan bir kadın. Facebook sayfasına sizleri davet ederim, adını yazın, pek çok şaka dolu dırdırını orada bulacaksınız. Hodgkinson’dan evvelki yine bir kadın dırdırcıydı: Sandi Scott. Fakat Hodgkinson’a sorarsanız, kendinden evvelki, selefi olan Sandi’nin yeterince söylenmediği, hop oturup hop kalkmadığı için bu unvanı alması kendisine bir haksızlıktır. Zira geçen yıl da bu unvan için yarışmıştı, fakat işte bu sene nasip oldu. Gelecek seneye yeni dırdırcı çıkar mı, çıkar! Bu biraz da kasaba belediyesinin ihmallerine bağlı. Fakat bir dırdırcı için ihmalin ölçüsü, onun insafına kalmış bir şeydir. Parmağına dolarsa, kim bilir, neler bulur, çıkartır, söyler.

“Kargalar sabahları çok gaklıyor, belediye uyuyor mu?” der, “İlkokul talebelerine tembih yetmez, çığlık çığlığa mektepten eve koşuyorlar, bunların ağzına bant yapıştırılsın!” der; der mi der. [email protected]