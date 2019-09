Çöpleriyle baş edemeyenler

Stuttgartlılar her hafta kapılarının önünü süpürmeye meraklıdır. Diyelim ki on daireli bir apartmanda oturuyorsunuz, on haftada bir cuma veya cumartesi günleri apartmanın önündeki kaldırımı temizlemek zorundasınız. Kiracının bu görevini (!) yerine getirmemesi kira sözleşmesinin iptaline neden olabilir! Stuttgart’ta ilçeler arasında bir “temizlik yarışması” düzenleniyor! Her yıl martla ekim arasında anaokullarından liselere, genç-yaşlı gruplarından derneklere sayısız katılımcı önceden belirlenen haftalarda semtinin sokaklarını, meydanlarını ve parklarını temizlemeye çıkıyor. Böylece on binlerce ton çöp toplanıyor. En çok çöpü toplayan gruplar ödüllendiriliyor. Belediyenin bu girişimden amacı insanları daha çocuk yaşta çevre temizliğine alıştırmak. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. Siz Stuttgart’ın merkezini büyük bir etkinliğin ardından görün! Kentin göbeğindeki Schloss alanı, çevresindeki parklar, cadde ve sokaklarla gezi yolları binlerce insanın katılmış olduğu açık hava etkinliklerinin sabahında çöp dolu. Eğlenmişler, ancak yanlarında getirdikleri şişeleri, tabakları, kâğıtları, torbaları oturdukları yere öyle bırakıp gitmişler. Hele havai fişekli bir yılbaşı gecesinin ardından on binlerden geri kalan çöp kentin göbeğinde tepecikler oluşturuyor. Ancak diğer günlerde de kentin kalabalık köşelerinde sağ sol “kullan ve at” karton ve plastik bardaklar, kâğıt mendiller, dondurma kapları, burger ve pizza kutuları dolu. Her yıl 300 milyon ton plastik... Federal Çevre Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, ülkede 2000 yılında kişi başına 458 kilo ev çöpü düşerken bu rakam 2017’de 565 kiloya çıkmış! Yine aynı bakanlığa göre saat başı 320 bin kâğıt bardak kullanılıyor. Bir yıl içinde 2.8 milyar! Otobüs, tramvay duraklarında sigara izmaritleri arasında yürüyorsunuz. Düzinelerle çöpçünün sabah erkenden temizlediği alan ve caddeler akşama doğru yine eski haline dönüyor! Kent kirliliği Berlin veya Frankfurt gibi büyük kentlerde daha da aşırı. Sadece

kaldırımlar, sokak ve caddeler değil, herkesin kullandığı parklar ve yeşil alanlar da bir “çöp kutusu”. İnsanlar tek kâğıt mendil ve karton bardak atsa yine de iyi, eski mobilyaları, otomobil lastiklerini kaldırıma veya ormanlara bırakanlar artık parmakla gösterilmiyor! Büyük kentlerde belediyeler bu sorumsuzluğun altından kalkamıyor. Federal Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze şöyle diyor: “İnsanlık her yıl 300 milyon ton plastik üretiyor. Lego taşlarından yoğurt kabına, bahçe iskemlelerinden balıkçı ağlarına, bisiklet tekerleklerinden tuvalet kapaklarına, otomobil yedek parçalarından cep telefonlarına...” Bakana göre, toplam çöp kamyonlara yüklense konvoy yeryüzünü üç kez dolanır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ertuğrul Erdin’in evlerde oluşan tehlikeli çöpler üzerine yaptığı bir araştırma (http://web.deu.edu.tr/erdin/ pubs/doc132.htm) kanımca çok önemli bilgiler içeriyor. Hayatı Koruma Vakfı da geçen yıl yayımladığı “Akdeniz Plastik Raporu”nda Akdeniz’e en çok plastik atığın Türkiye’den karıştığını açıklamıştı. Günde 144 ton, ya da günde yaklaşık 6 kamyon plastik! Alman televizyonu ARD’nin İstanbul stüdyosunun geçen mayıstaki yayınında da başka bir gerçeği öğrenmiştik: “Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre 2017 yılında Türkiye’ye Almanya’dan 18 bin ton plastik atık gelirken bu miktar 2018 yılında 50 bin tona ulaştı.” Stuttgart’ın çevresi ormanlarla, küçük göllerle kaplı. Buralardaki piknik alanlarında bütün gece bağıra çağıra eğlenen, dans eden gruplar da, çevrede yeterince büyük çöp kutusu olmasına karşın, arkalarında Almanların deyişiyle bir “domuz ahırı” bırakıyor! Stuttgart Belediyesi sözcüsü: “Ne yazık ki giderek daha çok insan çöpüne dikkat etmiyor” diyor. “Kentin belirli köşeleri sadece birkaç saat temiz kalıyor.” Ona göre bu artık bir toplum sorunu oldu. Çoğu genç rahat ve sorumsuz yaşamak istiyor! Ye, iç ve at!

