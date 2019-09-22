17 ayda dev değişim

“Endonezya’yı daha iyi bir yer yaptığın ve bana nasıl mücadeleci olunacağını öğrettiğin için teşekkür ederim.” Endonezya’nın 3. Devlet Başkanı Bahrettin Yusuf Habibi’nin ölümünü 11 Eylül’de sosyal medya hesabından böyle duyurdu şarkıcı-aktivist Melanie Subono. Habibi’nin yeğeninin kızı olan Melanie bu sözleriyle bütün Endonezya halkının hislerine de tercüman oluyordu.

83 yaşında hayata veda eden Habibi, 1998-99 arasında yalnızca 17 ay başkanlık yapmasına karşın ülkenin geleceğini bir mühendis titizliğiyle şekillendirmişti. Kendisi yükseköğrenimini Almanya’da yapmış bir uçak mühendisiydi. Batı Almanya’da havacılık konusunda çalışırken zamanın diktatörü Suharto’nun daveti üzerine ülkeye döndü. Sanayiye yönelik temel atması isteniyordu. Dönüş o dönüş, önce devlet petrol şirketi Pertamina’nın başına geçti, sonra da tam 20 yıl sürdüreceği Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı makamına getirildi.

Bu süreçte Teknoloji Değerlendirme ve Uygulama Ajansı başkanlığını da yürüttü, ağır makine, çelik, elektronik ve telekomünikasyon teçhizatı, silah ve mühimmat üretimi ve nakliyesi içeren bir dizi girişime öncülük etti. 1993’te yine bir ilke imza atarak tasarımına büyük katkıda bulunduğu Endonezya tarafından geliştirilen ilk uçağı tanıttı.

Müslüman dindar bir aileden gelen Habibi hâlâ aktif yanardağlarıyla ünlü Bandung şehrinde bir Hıristiyan okulunda öğrenim gördü. Almanya’da öğrencilik yıllarında bir kiliseye gidip arka sıralarda dua edermiş. Bir gün rahibin kendisini fark edip neden arka oturduğunu sorması üzerine “Müslüman olduğunu ancak civarda cami bulamadığı için oraya gidip kendi dinine göre dua ettiğini, o yüzden arkayı tercih ettiği” yanıtı verdiğini güzel bir anısı olarak anlatırmış. 1990’da Endonezya Müslüman Aydınlar Birliği Başkanlığı’na atanması bir tesadüf olmasa gerek. Otuz yıl süren diktatörlük rejiminin son yıllarına doğru Suharto, Habibi’yi olası halefi olarak hazırlamıştı ve Mart 1998’de başkan yardımcılığına atadı. Ülkede bir süredir başgösteren huzursuzluk devam ediyordu. Mayıs 1998’de Cakarta’da Trisakti Üniversitesi’nde dört öğrencinin askerler tarafından vurulmasıyla başgösteren şiddet olaylarının ardından Suharto istifaya zorlandı, Başkanlığı Habibi’ye devrederek çekildi.

Reformlarıyla tanındı

Habibi fırsat bu fırsat diyerek ardı ardına, devletin ekonomik ve politik yapısını değiştiren, geniş kapsamlı reformlar yapmaya başladı. Kabineyi oluştururken yıllarca bakanlık koltuğunda olan Suharto’nun büyük kızını görevden aldı.

Daha az kısıtlayıcı siyasi yasalar hazırlamak için komite seçti, düşünceyi ifade etme ve basına özgürlük getirdi, 100’den fazla siyasi tutukluya af sağladı, Çinlilere karşı etnik ayrımcılığa neden olan mevzuatı kaldırdı, askerlerin yetkisini azalttı. Endonezya tarafından 1975’te işgal edilen Portekiz’in eski sömürgesi Timor-Leste, Doğu Timor halkına geleceklerini referandumla belirleme hakkı tanıdı, bölge bağımsızlığı seçti. Habibi bankacılık sektörüyle ilgili sorunları yeniden yapılandırma stratejisi ile çözmek için ilk adımları attı; önce devlete ait dört bankayı birleştirerek Endonezya’daki en büyük bankalardan biri olan Bank Mandiri’yi kurdu.

Sonra Endonezya Bankası’nı hükümetten ayırıp bağımsız bir merkez bankası kurarak bürokrat yöneticiler tarafından yönetilmeyecek ve baskı altında kalmayacak bir yapı sağladı.

Önceliklerinden birisi seçim sistemini değiştirerek dönem sınırları (iki beş yıllık) koymak olmuştu. Hemen uygulamaya geçerek 1955’ten beri ilk kez 1999’da kendisinin de aday olup sonradan çekildiği ilk demokratik yasama seçimlerinin yapılmasını sağladı. Ancak devlet başkanlığı adaylığından son anda çekildi, seçimi Abdurrahman Wahid kazandı. Çekilmesinin nedeninin Doğu Timor’da izlediği politika yüzünden olduğu söylenir. Sonrasında politikayı tamamen bırakıp 2000’de Habibi Araştırma Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmüştür.

Arkadaşım Siti gelmiş geçmiş en demokratik başkan olduğunu ve devrimlerin haricinde ülkeye birçok ilk yaşattığını ifade ediyor. Halkın kendisini takma adı Rudy ile çağırmasına izin vermiş. Daha önce var olmayan ve şimdi kültürün bir parçası haline gelen erkeklerin her iki yanaktan öpüşme geleneğini başlatmış.

Özel hayatı ile de her zaman gündemdeydi. Ortaokul yıllarından arkadaşı Ainun ile aşkı ve yıllar süren sevgi-saygı-sadakat dolu örnek evliliği Bülent-Rahşan Ecevit çiftini andırıyor. Doktor eşi Ainun’un 2010’da 72 yaşında ölümüne kadar hiç ayrılmamışlar. Karısına şiirler yazıp besteler yapan başkanın dillere destan aşkını anlatan “Habibie-Ainun” filmini izleyenlerin sinemadan ağlayarak çıktıkları anlatılır. Cinta Sejati -Gerçek Aşk bestesiyle filmin müziği olmuştur.

Adaylıktan çekildiği 1999 seçimi sırasındaki sözleri bugün bir kez daha hatırlanıyor: “Belki insanlar şimdi benden nefret ediyor, fakat 30 yıl içinde herkes Endonezya’da demokrasiyi benim onardığımı söyleyecek.” Şimdi halkı adının Batı Cava Havalanı’na verilerek ölümsüzleştirilmesini istiyor. [email protected]