Politikacı ile koltuk aşkı

Dünyanın en büyük aşkları: Leyla İle Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, ... POLİTİKACI İLE KOLTUK!

Politikacının koltuk aşkı yanında en büyük kara sevda yaya kalır. William Shakespeare yaşasaydı ve Türkiye’deki politikacılarımızı görseydi, Romeo ve Juliet’in yüzüne bile bakmaz, hemen bir “Politikacı ve koltuk” tiyatro oyunu kaleme alırdı. Türkiye dedim, çünkü Belçika, politikacının koltuk aşkına ilham kaynağı olabilecek bir ülke değil. Seçim kaybeden, koltuğunu terk etmesini biliyor. Bilmeyene de parti üyeleri bildiriyor ve istifaya zorluyor. Hatta seçimde başarılı olan genel başkanların bile “yeterince başarılı olamadı” diye istifası isteniyor.

26 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Belçika politikasında taşlar yerinden oynamıştı. Sonrasında da başlar, partilerin başkanları yerinden oynuyor. Daha seçim sonuçları kesinleşmeden ilk istifa haberleri geldi. Merkez sağ ağırlıklı ülkenin kuzey kesiminde, Flaman Bölgesi’nde yüzde 24.5 ile birinci parti olmasına rağmen yüzde 7 oy kaybettiği için Flaman Milliyetçileri N-VA’nın başkanı Bart De Wever istifasını açıkladı. Ancak parti yönetimi De Wever’in kalmasında direndi. Oylarını yüzde 1.4 artırarak yüzde 10.1’e çıkaran Flaman Yeşiller partisi Groen’un Türk kökenli Başkanı Meyrem Almacı’nın bile koltuğu sorgulanmaya başlandı. “Yeşil politikaları anlaşılır bir şekilde seçmene aktaramadık ve yeterince oy alamadık" eleştirilerisi yapıyor genel başkan adayı Björn Rzoska. Almacı, Türk usülü siyasetten birazcık anlasaydı ne yapıp eder, muhalefete şans tanımazdı. Ispartalı, ama ne yazık ki “koltukta kalma konusunda” Süleyman Demirel’den pek bir şey kapamamış. Tekrar aday olan Almacı’nın 18-19 Ekim tarihlerinde yapılacak olan parti kongresinde yeniden seçilme şansı yüksek.

YENİ VİZYON ARAYIŞI

Flaman Bölgesi’nde liberaller Open Vld, yeşiller Groen, sosyalistler SP.A ve Hıristiyan demokratlar CD&V’nin yeni başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Dört partinin dördü de aslında sadece yeni başkanını değil, kendi kimliğini de arıyor. Seçimin galipleri oylarını yüzde 12.6 artırarak yüzde 18.5’e çıkaran ırkçı Vlaams Belang partisi ve oylarını yüzde 2.6 artırarak yüzde 5.3’e çıkaran aşırı solcular PVDA dışında kalan partiler seçimlerde neye uğradıklarını anlayamadılar. Kimlik bunalımına girdiler. Ortadaki partiler ortada kaldı. Göç, iklim, kimlik ve küreselleşme konusunda çizgilerini netleştirmek zorundalar. Ortada kalmanın işe yaramadığını gören partiler ya daha sola ya da daha sağa yanaşma eği limindeler. SP.A’nın başkan adayı 26 yaşındaki Conner Rousseau, “15 yıldır kaybeden partimizin elektroşoka ihtiyacı var. Yeni ve keskin şeyler söylemek gerek” derken daha sola sinyal veriyor. CD&V’nin olası başkan adaylarından Hendrik Bogaert ise artık daha sağa kaymanın gerektiğini, özellikle göç konusunda keskin söylemleri bulunan N-VA gibi olmayı, ama bunu milliyetçilik yapmadan gerçekleştirmeyi öneriyor. CD&V 2020 yılına yeni başkan ve yeni bir vizyonla girecek. Başkanlık seçimlerinin gelecek yıl mart ayında yapılacağı Open VLD’de şimdiki başkan Gwendolyn Rutten yeniden aday olmuyor. Ülkenin güneyinde de parti başkanları değişiyor, ama nedenler farklı. Seçimden büyük bir zaferle çıkan Frankofon yeşilleri Ecolo’da eşbaşkanlardan Zakia Khattabi yerini Rajae Maouane bıraktı. Diğer eşbaşkan Jean-Marc Nollet yerinde kaldı. AB Konseyi Başkanlığı’na seçilen Belçika Başbakanı Charles Michel, aralık ayında Frankofon Liberalleri MR başkanlığını bırakacak. Valon Bölgesi Başbakanı olan Frankofon Sosyalistleri PS başkanı, (eski Belçika başbakanlarından) Elio Di Rupo gelecek ay sonunda parti başkanlığını bırakıyor. Yerine partinin ağır toplarından Paul Magnette’in geçeceği ise Belçika’da herkesin bildiği bir sır.

“YAŞASIN, DEMOKRASİ MÜKEMMEL DEĞİL!”

O kadar sık tekrarlanıyor ki neredeyse herkes demokrasinin derin bir krizde olduğuna inanmaya başladı. Bu nedenle klasik seçimlerin yerine geçecek veya tamamlayıcı olacak “müzakere etmek” ve “kura çekerek belirlenen kişilerin oylarıyla karar almak” gibi alternatifler aranıyor. “Yaşasın, demokrasi mükemmel değil!” adlı kitabı “kusurlu bir sistemin savunması” alt başlığı ile 24 Eylül’de piyasaya çıkan gazeteci Joël De Ceulaer, birçok uzmanla yaptığı söyleşilerle temsili demokrasiye tekrar inanmamızı istiyor. Hem de altı önemli kusuruna rağmen! Yetersiz, kaygan, uzlaşmaz, anlayışsız ve imkânsız demokrasiye! Çünkü demokrasinin mükemmel olmadığının, temel kusurları bulunduğunun farkına varırsak geleceğe tekrar umutla bakabiliriz.

De Ceulaer, Winston Churchill’in “Demokrasi, geriye kalanlar hariç en kötü yönetim şeklidir” savını kitap haline getirmiş aslında. Ancak yazara göre Belçika’da ufak tefek düzeltmeler yapılmalı; seçim barajı kaldırılmalı, tercih oylarında sadece kişilere özel olarak verilen oylar dikkate alınmalı, liste başındakilere ek aktarma yapılmamalı, partilerin kasalarındaki milyonların yönetiminde parti başkanları değil, seçilen temsilciler söz sahibi olmalı. Joël De Ceulaer’ı Ankara’ya davet etme isteğim depreşti birden. Gitse de bizim partilerin ömür boyu koltuğa yapışmış genel başkanlarını bir görse!

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