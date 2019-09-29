Tarihin gölgesinde...

Bu yılın ağustos ve eylül ayları, İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcını anma etkinlikleriyle geçti. Bildiğiniz üzere, İkinci Dünya Savaşı’nın kıvılcımını çakan olay, Nazi Almanyası’nın 1 Eylül 1939’da, yani bundan 75 yıl önce Polonya’ya saldırmasıydı. Bundan iki gün sonra da İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş ilanıyla İkinci Dünya Savaşı başlayacak ve 1941’de Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırması ve 1941 sonunda ABD’nin katılmasıyla savaş, bir dünya savaşı niteliği kazanacaktı.

Ağustos ayı sonlarındaysa, Doğu Avrupa ülkelerinde bir başka olayın, Nazi Almanyası’yla Sovyetler Birliği’nin imzaladığı anlaşmanın 75. yıldönümü anıldı. 1939’un 23 Ağustosu’nda, yani Almanların Polonya’ya saldırmasına günler kala, Nazi Almanyası Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop, Sovyet Dışişleri Bakanı Vyaçeslav Molotov’la bir anlaşma imzalamıştı. Tarihe imzacılarının ismiyle, yani Molotov-Ribbentrop Paktı olarak geçen bu anlaşmanın açık maddeleri, iki devlet arasında bir saldırmazlık anlaşması niteliğindeyken, gizli maddelerinin, Polonya’nın ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin paylaşımını içeriyordu. Sovyet tarafı, Nazilere, “Biz, sizin Varşova’ya girmenize ses çıkarmayacağız, fakat biz de, Polonya’nın Lviv gibi doğu bölgelerini ve Doğu Avrupa’daki diğer bazı toprakları kendimize istiyoruz” demişler. İngiltere ve Fransa’yla savaşın çıkmasını kaçınılmaz gören Nazi yetkilileri, doğuda da o esnada Ruslar’la savaşmak istemediklerinden, bu talebi kabul etmişlerdi. İşte bugünkü Doğu Avrupa haritası, büyük ölçüde, bu anlaşmanın eseridir. Bugünkü Ukrayna’nın Lviv, İvano Frankovsk, Rovno gibi şehirleri, bugünkü Belarus’un Brest ve Grodno şehirleri, bu anlaşmanın ardından Sovyet kuvvetleri tarafından Polonya’dan ayrılıp Sovyetler’e bağlanırken ve Sovyetler’in dağılmasıyla bu bölgeler Ukrayna ve Belarus’ta kaldı. Sovyetler’in yine bu anlaşmaya dayanarak Romanya’dan Besarabya’yı alması ve burada Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurması, Sovyetler’in dağılmasından sonra, bugünkü Moldova devletinin ortaya çıkmasını sağlayacaktı. Romanya’nın Bukovina bölgesi de (bugünkü Ukrayna’nın Çernivtsi ili), bu anlaşmaya dayanan Sovyetler tarafından Romanya’dan alınırken, 1918’den sonra bağımsızlığına kavuşan üç Baltık ülkesi olan Estonya, Letonya ve Litvanya da, yine bu anlaşmaya dayanan Sovyet kuvvetleri tarafından ele geçirilecekti.

Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği’ne saldırınca ve İkinci Dünya Savaşı’nı kaybedince, anlaşmadan payını alamayacaktı. Sovyetler, kendi payını koruyabilecek ve anlaşmanın imzacılarından Alman Bakan Ribbentrop savaştan sonra idam edilirken, Molotov savaştan, konumunu ülke içinde ve dışında güçlendirmiş olarak çıkacaktı. Kimileri, bu anlaşmanın İkinci Dünya Savaşı’nın çıkışını tetiklediğini, zira Hitler’in Rusya’nın tarafsızlığından emin olduktan sonra rahatça Polonya’ya saldırdığını söylerken, kimileri de, Sovyetler’in bu anlaşmayla zaman kazandığını söyler ve İkinci Dünya Savaşı’nın asıl sorumlusunun, Hitler’i durduracak güce sahip olmasına rağmen onu yıllarca şımartan ve Sovyetler’e karşı kullanma hesaplarıyla destekleyen İngiltere ve Fransa olduğunu belirtir.

Bugünkü Rusya yönetimi, kendisini Sovyetler Birliği’nin devamı olarak görüyor ve Sovyetler olmasaydı, Nazilerin yenilemeyeceğini vurgulayarak bu çerçevede Rusya’nın Avrupa siyasetinde ağırlığının olması gerektiğini savunuyor. Günümüzde Rusya karşıtı yönetimlerin olduğu Polonya ve Baltık ülkeleri ise Molotov-Ribbentrop Paktı’na ve savaştan sonra buralarda kurulan komünist yönetimlere vurgu yaparak, Rusların kendileri için kurtarıcı olmadığını, aksine bütün bu olanlardan ötürü Rusya’nın kendilerinden özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla, nasıl ki bizde Ermeni meselesi gibi konular tamamen tarihte kalmış konular değilse, Batılı devletler bu konularla bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsa, bu ülkeler açısından da, şu günlerde 75. yıldönümü anılan İkinci Dünya Savaşı, kesinlikle sıradan bir tarihsel mesele değil, gayet güncel bir siyasi meseledir.

[email protected]