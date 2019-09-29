Eyyubi’nin kedileri

Bahis konumuz Eyyubiler ya da Selahaddin Eyyubi değil. Lübnan’da bulunan Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin İngilizce kısaltması olan AUB’nin (American University of Beirut) telaffuzu: Ey Yu Bi. Zaman içinde Arapçadaki “Eyyubi”ye dönüşmüş. Şimdi Lübnanlılar için bu kısaltma sanki kadimden bu yana İngilizce “Ey Yu Bi” değil Arapçaymış gibi “Eyyubi”.

1866’da kurulan AUB, Ortadoğu’nun en prestijli üniversitelerinden biri sayılmasının yanı sıra “üniversite endüstrisinin” geldiği noktayı anlatan bir örnek. 423 milyon dolar bütçeye sahip olan AUB, yaklaşık olarak 800 öğretim görevlisi, 8 bin öğrenci ve 300 kediden oluşmakta.

İç savaşın başladığı 1975 yılından önce Lübnan, Ortadoğu’nun İsviçresi, Beyrut ise Paris’i sayılıyordu. Yaşam standartlarının bir hayli yüksek olduğu o yıllarda Beyrut’un caddelerinin haftada bir şampuanla yıkandığı anlatılır. Beyrut, o dönemde dünyaca ünlü grupların, sanatçıların sahne aldığı devasa gazinolara ve lüks otellere ev sahipliği yapıyordu. Ancak 1975’te iç savaş patlak verdi ve on binlerin kaderi değişti. 15 yıl süren ve Taif Anlaşması’nın imzalanmasıyla sona eren iç savaş esnasında yaklaşık 120 bin kişi hayatını kaybetti, bir milyona yakın kişi de Lübnan’ı terk etmek zorunda kaldı. Ortadoğu’da yıllardır süren savaşlar, iç savaşlar, mücadele sadece milyonlarca insanın değil, hayvanların da yaşamlarını köklü şekilde değiştirdi. Savaşta hayatını kaybeden veya evlerini terk etmek zorunda kalan yerli, yabancı birçok kişi evcil hayvanlarını geride bıraktı. Sahipleri ile Beyrut’un lüks yaşamına alışmış kediler ise şanslı sayılırdı.

İç savaş öncesi Beyrut’un “Champs Elysee”si olarak anılan Hamra Caddesi’ne yakın AUB’nin kampüsü terk edilen hayvanların bırakıldığı ortak nokta oldu. Türkiye’deki Boğaziçi Üniversitesi’nin kampusuna benzeyen ve Boğaziçi ile aynı misyonerler tarafından kurulan AUB’nin kampusu böylece geride bırakılan kedilerin yeni evi oldu.

KEDİ YASALARI

Gel zaman git zaman “Eyyubi” kampusu ndeki kedi nüfusu büyüdü ve günümüzde artık yasaları bile var! Altı maddeden oluşan yönetmelik şöyle:

1- Kedilerin ana binalara girişi yasaktır. Sahipleri, kedilerin binaların dışında bırakılmalarından sorumludur ve bina içinde bulunan kedileri AUB Bakım ve Onarım Birimi’ne bildirmek zorundadır. Birim sorumluları, AUB Hayvan Refahı Kulübü ile koordinasyon halinde, kedileri binalardan çıkarma ve dışarıda bir yere bırakma konusunda eğitilmiştir.

2. Kedilerin, AUB Tıp Fakültesi veya medikal binaların yakınlarına girmeleri yasaktır. Bu bölgelerde bulunan kediler derhal ana kampusun bulunduğu yere nakledilmelidir.

3- AUB, kedilere daha sağlıklı bir ortam yaratmak için beslenmeleri, kısırlaştırılmaları konusunda Hayvan Refahı Kulübü ile işbirliği halindedir. Bu amaçla akademik binalar ve bu binalarda bulunanlardan mümkün olduğunca uzak yerlerde beslenme noktaları oluşturulmuştur.

4- Yabani kedilerin AUB Hayvan Refahı Kulübü üyeleri dışında beslenmesi çalışmaları aksatmaktadır. Yabani ke dilerin beslenmesi amacıyla dışarıdan çiğ et ya da konserve getirilmesi yasaktır.

5- AUB personeli tarafından yerleştirilmiş ya da sahipli kedi olarak tanımlanmış olanların dışında kampusa herhangi bir hayvanın ya da yabani kedilerin sokulması ya da terk edilmesi yasaktır. Sahipli kedilerin sahiplerinin adının yazılı olduğu bir kart takılmalıdır. Kediler, veteriner hekimin önerileri doğrultusunda her yıl aşılanmalıdır.

6- AUB’de hayvanlara etik muamele edilmesi adına kedilere saygılı davranılmalıdır. Özellikle kedilere ve AUB’de yaşayan hayvanlara zarar verecek davranışlar yasaktır. Hiçbir kedi Hayvan Refahı Kulübü’nün gözetimi olmadan dışarı çıkarılmamalıdır.

Yaklaşık olarak 300 kedinin barındığı kampusta öğrenciler ise kedilerin üniversite binalarında koridorları gezdiğini, asansöre bindiğini ve hatta doğum yaptığını anlatıyor. Kampustaki kedilere düzenli olarak her sabah mama veriliyor. Bu hayvanların beslenme ve bakım maliyeti ise ayda 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında değişiyor.

AUB, kampustaki kedilerin muayene ve aşı ihtiyaçlarını karşılamak için bir veteriner mevcut. Bu veteriner ayrıca kampüsteki dişi kedileri “kedi yasası” gereğince kısırlaştırmakla görevli. Üniversite, kedi sahiplenmek isteyenler için resmi bir kedi edinme programı da hazırlamış. İlk başta sadece üniversitedeki personel ve öğrenciler için olsa da artık isteyen herkes gerekli prosedürü tamamladıktan sonra AUB kedilerini sahiplenebiliyor. Eyyubi’nin kedileri yeni yuvalarına gitmeden önce ücretsiz olarak kısırlaştırılıyor ve aşıları yapılıyor.

İsrail ile Hizbullah arasında tansiyonun yükseldiği bugünlerde yine savaştan bahsediliyor. Savaşın hiçbir zaman mutluluk getirmediğini en çok Lübnanlılar bilir. Şimdi Eyyubi’de rahat bir yaşam sürseler de Lübnan’ın kedileri de..

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