Endonezya’da isyan dalgası

Eylül ayının ortalarında bir cumartesi öğlen vakti gökyüzü aniden kıpkırmızı olmuş, etrafı adeta kırmızı bir gece lambası aydınlatmıştı! Halbuki akşama daha çok vardı! Endonezya’nın Jambi bölgesi halkı neye uğradığını şaşırmıştı, “kıyamet mi kopuyor” diye önce paniğe kapılıp sonra da cep telefonlarına sarılıp bu olağanüstü görüntüyü fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarına postaladılar. Zuni Shopi Yatun Nisa’nın tweet’i viral oldu. “Burası Mars değil, Jambi, biz de insanız ve dumana değil, temiz havaya ihtiyacımız var” diyordu.

Evet her yıl temmuz ayından başlayıp ekime kadar devam eden orman yangınlarının bir sonucuydu bu görüntü. Dumanın ortaya çıkardığı yüksek orandaki kirli partiküllerin güneş ışınları ile karşılaşmaları sonucu oluştuğu açıklandı, korkulacak bir şey yoktu!.. İnanırsan... Orman yangılarını insanoğlu bilerek çıkarıyordu! Tropikal iklimin kurak mevsiminde, aylarca yağmursuzluktan her yer çıtır çıtır kurumuşken, palmiye yağı üretimi için palmiye ağacı dikmeye yer açılsın diye sorumsuzca yakılıyor ormanlar, hem de her yıl. Komşu ülkeler Singapur ve Malezya’yı da etkileyen bu soruna nedense bir türlü çözüm bulunamıyordu! Çoluk çocuk pek çok kişi solunum yolu hastalıklarıyla boğuşuyor, yaşamını yitirenler oluyordu.

Kırmızı gökyüzü ile aynı tarihe denk gelen günlerde başka bir haber daha kıvılcım gibi düştü gündeme. Endonezya’nın yeni hazırlanan ceza yasasında kişisel haklara büyük sınırlamalar vardı. Evlilik dışı ilişkiye yasak geliyordu, uyulmadığında bir yıl hapis, evli olmadan beraber yaşamanın cezası 6 ay hapis olacaktı. Tıbbi bir durum ve tecavüz sonucu hamilelik dışındaki kürtajlara da dört yıl ceza öngörülüyordu. Tasarı kapsamında, aynı zamanda başkan ve yardımcısına, din ve devlet kurumlarına, bayrağa, milli marşa laf etmek de suç teşkil ediyordu. Yalnızca bunlar değil, ceza yasası adeta hayatı kısıtlayan yasaklarla doluydu.

‘Özgürlüklere ihlal’

Duyanlar, “Bu da ne, kıyamet mi kopuyor, hangi devirde yaşıyoruz” şeklinde tepkiler vermekteydi. Daha önce bahsettiğimiz rahmetli Başkan Habibi’nin kemikleri sızlıyor olmalıydı, toprağa verileli daha bir ay bile olmamıştı, ki 17 ayda gerçekleştirdiği ülkeyi demokrasiye dönüştüren kanunlar tek tek değiştirilip garip bir hale getirilmek üzereydi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, tartışmalı tasarının yaşama geçmesi halinde bunun “kadınların, dini azınlıkların, LGBTİ bireylerin haklarını, ayrıca konuşma ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal edeceğini” vurguladı. Endonezya’daki kimi politikacı ise yeni yasalar dizisinin ülkenin bağımsızlığını ve dindarlığını göstereceğini, çünkü sömürge dönemi Hollanda yasalarının yerini alacağını savunuyordu.

Avustralya hükümeti ise Endonezya’ya gidecek turistler için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Ne de olsa uzak komşu onlar için en gözde tatil beldesiydi. Derken ortalık kendi geleceklerini şekillendiren yasa tasarılarına kendi sözlerini söylemek isteyen genç insanlarla dolup taşmaya başladı. 24 Eylül’den başlayarak ülkenin 17 bin adasından gelen öğrenciler doldurdu başkent Cakarta’yı. Üniversitelerde öğrenci kalmadı sokağa döküldü, ilk ve ortaöğretimden bile katılanlar vardı. Öğretmenler öğrencileri gösteriye katılmaya teşvik ediyor “hakkınızı savunun, demokrasiye sahip çıkın” diyorlardı. Arkadaşımın yeğeni Afra da kalabalıktan yalnızca bir tanesiydi. “1998’den bu yana en büyük öğrenci eylemine sahne oluyor Cakarta” denildi. Cakarta’ya gelemeyenler kendi şehirlerinde örgütlenip sokağa çıktı. 30 Eylül’de artık yalnızca öğrenciler değil, sivil toplum örgütleri de vardı meydanlarda. Kalabalık arttıkça eylemlere şiddet, taş, sopa, gözyaşartıcı gaz karıştı bir kişi yaşamını yitirdi, en az 200 yaralı, 500 gözaltı haberleri gündeme düştü.

Her ne kadar bu eylemler dünya basınına “evlilik dışı ilişkinin yasaklanmasını protesto” şeklinde yansısa da öğrenciler ülkeyi geriye götürecek herşeyi protesto ediyor. Taleplerinin arasında şu maddeler de dikkat çekiyor:

lEvlilik dışı ilişki yasağı ve diğer beş önemli alanı kapsayan ceza yasası tasarının geri çekilmesi,

l Şaibeli yolsuzluk komisyonu üyelerinin geri çekilmesi,

l Güvenlik güçlerinin “aşırı güç” kullanmaması, aktivistlerin yargılanmasına son verilmesi,

lKalimantan ve Sumatra’daki ormanların yakılmasının engellenmesi, sorumluların cezalandırılması, izinlerinin iptali,

lİnsan hakları ihlallerine karşı en üst düzey hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere sorumluluların yargılanması,

1 Ekim’de yeni milletvekilleri sokaktaki gürültüye aldırmadan mecliste yemin ediyordu. Başkan Jokowi, uzlaşma yolunda adım atarak bazı yasaları askıya aldı, öğrenci liderlerini görüşmeye çağırdı. Ancak gençler taleplerin tamamının kabul edilmesi çağrısını sürdürüyor, geri adım yok diyor.