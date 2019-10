Eswatini’nin büyüsü

Güney Afrika’da St. Francis’ten yola çıkarak başladığımız kamp maceramızın ilk etabını burada paylaşmıştım. Şu an Güney Afrika’nın township (ülkede genel olarak siyahların yaşadığı yoksul mahalle) bölgesinde bir nevi Köy Enstitüsü açma telaşesindeyim... O sebeple ikinci etabı biraz geciktirdim kusura bakmayın. Güvenlik konusundaki onca olumsuz haberlere rağmen eşim Simon’la, beş ve altı yaşlarındaki çocuklarımız Daisy ve Aslan’la karayoluyla Afrika’nın güneyini keşfetme kararımız, aldığımız en doğru karardı. Uzunca süren yolculuğun ardından Eswatini Krallığı’na yaklaşmıştık. Daisy, en çok kralı ve prensesi merak ediyordu, bir de burnumuzun dibinde uyuyacak olan gergedanları...

Eswatini gümrük kapısında görevlilerin içten gülümsemesi, misafirperver bir ülkeye geldiğimizi hissettirdi. Ülkenin eski adı Swaziland ama Kral lll. Mswati’nin geçen yıl aldığı kararla Eswatini olarak değiştirilmiş. Anlamı “Swazilerin yurdu”. İsim değişikliğinin nedenini Eswatinili bir gence sorduğumuzda şu yanıtı aldık. “Swaziland İngilizce bir isim, Swazinin bölgesi demek. Kralımız da bizim diliminde, bizi yansıtan bir ismi uygun buldu.”

Krallık sınırları içinde aracımızla yol almaya başlıyoruz. Kuru, sararmış, ekinsiz dağları geride bırakıp şekerkamışı tarlalarının arasında buluyorsunuz kendinizi... Boyunuzu aşan yükseklikte ekinlerin arasında yeşilin bereket dolu huzuru sarıyor ruhunuzu. Bir de buna, yol boyu sizi gören küçük büyük herkesin gülümsemesi, el sallaması içinizde Afrika baharını yaşatıyor.

İstikamet Hlane Royal Ulusal Parkı. Burada konaklayacağız. Doğal park isminin hakkını veriyor hakikaten, etrafta bir tane elektrik direği yok. Kamp bölgesi elektriğini güneş enerjisinden üretiyor. Parka, kırmızı toprak bir yolu tozu toprağa katarak ulaşıyorsunuz. Kapının girişinde devasa büyüklükte hayvan kemikleri dikkat çekiyor.

İlk işimiz çadırımızı kurmak. Kamp yerinde elektrik yok, ama restoran var. Yani yemek pişir, bulaşık yıka derdimiz yok... Restoran yolunda önümüze bir su birikintisi çıkıyor. Bir hipopotam ve bir gergedan yan yana dinleniyor. Ne müzik, ne insan sesi... Çevredekiler doğal yaşama ve bölgenin gerçek ev sahiplerine öylesine saygılı ki... O sırada çocuklarımız Daisy ve Aslan’ın gergedanı görünceki sevinç çığlığı ortalığı kaplayınca, bir an için elim ayağıma dolanmadı değil o ayrı!..

Günbatımı keyfi...

Uzunca bir süre şehirlerden uzak bölgelerde yol aldığımızdan olsa gerek, bizim için büyük bir lüks restorana gitmek. Buradaki restoran daire şeklinde. Dev bir ağaç gövdesi huni şeklindeki yüksek çatıyı tam ortasından tutuyor. Yapının su birikintisine bakan kısmı açıkta. Manzara etkileyici. Müthiş bir karanlık ve her masanın üzerinde birer gaz lambasının yarattığı loş ışık ahengi... Dünyanın dört bir yanından, farklı milletlerden insanlarla o çatının altındasınız...

Yarın büyük gün ve biz de erkenden uyumak için geç olmadan çadırımıza dönüyoruz. Kafamız yastığa değer değmez derin uykuda buluyoruz kendimizi. Ama ben gece horlama sesiyle uyanıp eşim Simon’ı dürtüyorum. Oysa o yatakta oturmuş, gözler cin gibi açık, ben değilim diyor, eee o zaman bu gürül gürül ses de nesi?.. Ormanların kralı aslanın sesiymiş. Belgesellerde tembel tembel yatan aslanın neden ormanın kralı kabul edildiğini anlamazdım. Gecenin karanlığında o sesi dinleyince anlıyorsunuz! İçinizi müthiş bir ürperti ve saygı sarıyor.

Uykusuz gecenin sabahında, gecenin heyecanından olsa gerek bir gram yorgunluk hissetmeden yeni günün yeni macerasına hazırlanıyoruz

Eswatini’de bir köyü ziyaret edeceğiz bugün. Öyle şıkır şıkır turistik magnet alacağınız yer değil, bölgenin gerçek kültürünü görebileceğiniz bir köy. Benim için safariden daha heyecan verici bu gezimiz. Bizi köye kaldığımız kampta çalışan Lucky götürüyor. Daha kamptan ayrılmadan Daisy ve benim belimize Eswatini kadınlarına özel örtü bağlandı ve köyün yolu tutuldu.

Köyün kapısında bizi yerleşimin sözcüsü karşılıyor. Köyün ortasındaki ağacın altına götürüyor. Yerde hasır bir örtü ve karşısında 4 tane ağaç kütüğü var. Erkekler o kütüğe, kadınlar ise hasıra oturuyor. Bir yere girerken veya çıkarken ilk olarak erkeğe yol verilmesi de dikkatimizi çekiyor. Kadınlar ev işlerini, hayvan bakımlarını, boncuklardan takı yapımı gibi işleri üstlenirken erkekler avcılık, ahşap işleriyle ilgileniyormuş. Avcılık elbette hâlâ devam ediyor ama artık eti marketten aldıkları da bir gerçek.

Köyün kültür-geleneklerini öğreniyoruz, günlük hayatından kesitlere tanık oluyoruz. Misal büyük bir taş üzerinde daha küçük bir taş vesilesiyle kurutulmuş mısır tanelerini nasıl öğüttüklerini izliyoruz, bizim çocuklar keyifle dinliyor, deniyor. Köy halkı kültürlerini anlatıyor, ben de Ege’nin geleneklerini. Onlar mısırı nasıl öğüttüklerini gösterirken ben de nasıl zeytin çıtlattığımızdan bahsediyorum. Günün sonuna doğru, geleneksel danslarını yapıyorlar. Ben de onlara vedayı hepsiyle kol kola girerek düğün halayı çektirerek yapıyorum.

Eswatini’de mütevazılığı iliklerinizde hissediyorsunuz. İnsanı sıcak, iklimi ılık, doğası yeşil, tabiatın bir parçası hissetmeniz garanti. Köyden ayrıldığımızda Lucky “Daha önce biri dünyanın kuzeyinde bir ülke var adı Türkiye, oradaki beyaz halk aynı senin köyündeki insanlar gibi deselerdi inanamazdım. Bugün benim için çok özel” diyor. Yüzüme kocaman tebessüm yerleşiyor.

Eswatini tekrar tekrar gitmek isteyeceğim çöldeki sahram benim...

