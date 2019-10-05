Mutlak son ile uzlaşma...

Ölüm düşüncesi bir süredir yakın arkadaşım Veronica’ya yabancı değil. Geçen yıl evinde fenalaşması sonucu yapılan tetkiklerde beyninde dört adet anevrizma görüldü. Doktorları olası bir müdahalenin çok riskli olduğu, mevcut durumun rutin kontroller ile gözetim altında tutulması konusunda mutabık kaldı. Epeydir yüz yüze gelemiyorduk, sonunda geçenlerde Haarlem kent merkezindeki pazar meydanında bulunan eski Katolik katedrali (günümüzde Reform Protestan Kilisesi) St. Bavokerk’e bakan bir restoranda buluştuk. Hollandalılara özgü günde en az üç kere değişen hava durumu ile klasik sızlanmamızın ardından mevzu, sağlık durumuna geldi. Bugüne kadar hep üstünkörü açıklamalar yapan arkadaşım, direkt sorduğumda hassas konuyu daha fazla geçiştiremeyeceğini anladı. Beynindeki anevrizmalardan biri patlarsa ve kendisini bitkisel hayata sokarsa tedaviyi reddettiğine dair bir vasiyetname düzenlemeyi planladığını söyledi. Hatta gömleğini sol tarafa doğru çekerek kalbinin üzerine yaptırdığı “No CPR (kalp masajı istemiyorum)” yazan dövmeyi gösterdi.

Zihnim boşaldı bir anda... Belki de ne diyeceğimi bilememekten sessiz kalmayı tercih ettim. Yaşadığım şoku farkeden Veronica, “İnsan bu dünyadan gitme şeklini seçme özgürlüğüne sahip olabilmeli. Yeterince bilgilendirildim, özgür irademle aldığım kararın zamanı geldiğinde uygulanmasını talep etmek benim hakkım. Bu benim seçimim... Hem kimseye azap çektirmek ve yük olmak istemiyorum. Modern tıbbın imkânlarıyla, bir bitki gibi hayatta kalmak istemem” dedi. Cümlelerinin ağırlığı altında, etrafımı saran cıvıl cıvıl insan manzaralarının bile pıhtılaştığını hissettim.



Ötanazi tartışmaları



Hollanda’da insan yaşamına son verme izni sağlayan “ötanazi yasası” tartışmalarının alevlendiği bir dönemde arkadaşımın “kardiyopulmoner resüsitasyon” istememe kararı alması konuya olan ilgimi artırdı. Gerçi ötanazi ve hayata döndürülmeme kararı birbirinden çok farklı talepler. Ötanazi; bireyin kendi özgür iradesiyle karar vererek tedavisi mümkün olmayan durumlarda hayatına son vermek için “rahat ve acısız bir ölümü tercih” olarak değerlendirmesi bir ölçüde anlaşılabilir. Ancak ülkede sadece ölümcül bir hastalığı olanlar değil, yaşlanmanın bir sonucu olarak hayat kalitesi düşen, yalnızlaşan ve mutsuz olan yaşlıların, yaşamına son vermek için ötanazi talep etmeye başlaması ise düşündürücü. Geçen günlerde Hollanda’da hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi tarafından hazırlanan, yaşama hevesi kalmayan yaşlı insanlar için ötanazi hakkı için yasa önerisi tartışılmaya açıldı. Koalisyonda yer alan Hıristiyan partiler önerinin dini konular nedeniyle rahatsız edici olduğu görüşünü aktarıyor.

Yaşlılıkta artan ekonomik sorunlar da hayattan zevk almayı güçleştiren etkenler arasında. Hollanda’da nüfus yaşlanıyor. Hedonistik yaşam stili, genç Hollandalılar’ın daha az çocuk sahibi olmasına bir başka neden. 65 yaşında emekli olan birinin en az yirmi yıl daha yaşayacağı hesap edilirse; mevcut çalışan sayısı, yaşlanan nüfusun mutlu ve tatmin edici bir yaşlılık geçirmesi için yakın gelecekte yeterli ekonomik koşulları sağlayamayacak. Artan yaşlı nüfus, ülkenin gelecek projeksiyonları üzerine çalışan uzmanların üzerine kafa yorduğu konuların başında.



Haarlem tren istasyonunda Zandvoort trenini beklerken güneş batıyordu. Apronda trenin gelişini hızlandırmak istercesine bir aşağı bir yukarı yürürken, aklım iyice karışmıştı. Bir yanda ölümsüzlük iksirini bulmak için yapılan bilimsel araştırmalar, kozmetik sektörünün sonsuz gençlik vaatleri, genetik mühendisliği, rejeneratif ilaçlar... Bir yanda ötanazi talepleri... Hayat uzatma projelerine aktarılan milyarlarca dolarlık bütçelerin yanı sıra, Afrika’da temiz suya ulaşım imkânı bulamayan ve önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybeden milyonların yaşadığı gerçek çaresizlik hikâyelerine rağmen hayata tutunma çabaları...



Düşüncelerim yeterince bulanık değilmiş gibi, okuduğum bir kitaptan ilginç bir ritüel hücum ediyor aklıma. Güney denizlerinde yaşayan bazı kavimlerde, iyice yaşlanan aile bireyi bir hindistan ceviziağacının üstüne çıkarılır, ardından ağacı kuvvetlice sarsarlarmış. Eğer yaşlı birey ağaca tutunur, yere düşmezse daha fazla yaşamaya hak kazanırmış.



Modern dünyada bireylerin yaşama hakkı kadar ölüm hakkına da mı saygı duyulmalı? Bazı konular sadece modern dünyanın yarattığı problemler mi? Acaba ekonomik yapılar yaşlılara zalimce mi davranıyor? Dilemmanın cevabı kocaman bir soru işareti olarak zihnimi meşgul etmeye devam ediyor...