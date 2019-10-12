Develeri görmeyeli çok olmuştu...

Wilhelma büyük. 300 bin metrekareye yayılıyor. 1250 cinsten 11 bin hayvanı barındırıyor. Tarihi botanik bahçesinde ve geniş parklarında 7.500 çeşit bitki var. Wilhelma, 1846 yılında önce büyük bir botanik bahçesi olarak kurulmuş, 20 yıl sonra da hayvanat bahçesi eklenmiş. Bugün Berlin’den sonra Almanya’nın ikinci büyük hayvanat ve botanik bahçesi. 2018 yılında kapılarından içeri giren 1.7 milyon ziyaretçi Wilhelma, için yeni bir rekor olmuş.

Çitalarla, antiloplar, zürafalar birbirine oldukça yakın. Hemen karşılarında fillerle su aygırları geziniyor. Geçen yıl Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile ortak çalışmaya karar veren Wilhelma şu anda dişi filler Pama ile Zella’nın yaşadığı alanı büyütülüp 2023 yılından sonra 14 Asya filine yer açmaya karar verdi. Yolunuza devam edip ceylanların önünden geçiyorsunuz ve yamaçtaki kayalıklara varıyorsunuz. Burada eskiden küçük maymunlar yaşardı. Geçen yıl iyice bir elden geçirildi, Wilhelma’ya yeni gelen kar leoparları Kailash ile Ladakh buraya yerleşti. Nisanda bu çiftin ikizleri dünyaya geldi. İki aydır her gün mağaralarını terk edip annelerinin gözü önünde Moğolistan veya Çin’in 6 bin metrelik dağlarını anımsatmaya çalışan kayalıklarda hoplayıp zıplıyorlar. Resmi açıklamalara göre günümüzde dünyada 4 bin kar leoparı kalmış!

Yolunuza devam ettiniz mi Wilhelma’nın bir başka “doruk yerleşimi” olan, bonobalarla gorillerin keyif sürdüğü modern, tamamen camdan “Maymunlar Evi”ne varıyorsunuz. Stuttgart’ın Wilhelma hayvanat bahçesi Avrupa’nın tek goril yetiştirme merkezi. Bonobolar ve goriller 2 bin 300 metrekare büyüklüğündeki alanda tabii birbirlerinden ayrı yaşıyorlar. 2013 yılında 22 milyon Avro’ya inşa edilen bu yepyeni yapıyla Wilhelma bir dönüm noktasına imza attı. Maymunların geleceğe dönük yeni bahçeli “villası” lüks, aydınlık ve de ferah. Burada yaşayan 25 goril ve 16 bonobo oturdukları, yattıkları veya oynaştıkları yerden dışarıdaki güzel doğayı seyrediyor, günün belli saatlerinde parkı andıran geniş bahçeye çıkıyorlar. 1500 metrekarelik dış yeşil alanda çimenler, bir derecik ve on beş metre yüksekliğindeki değişik ağaçlar onları bekliyor.

Goriller tembel tembel çimenlere uzanmış uyuklarken ayrı bölümdeki bonobolar yükseklere tırmanıyor, insanın yüreğini ağzına getiren değişik jimnastik hareketleri yapıyor, metrelerce yukarıdaki hamaklara kurulup çevreyi seyrediyorlar. Wilhelma’da bonoboları bir de “televizyon odası” bekliyor. Canı sıkılan bonobonun ekranın yanındaki düğmelere basarak Bonobo TV’nin her gün yarım saat boyunca yayımladığı beş değişik çizgi filmi seyretme olanağı var! Onların yaşamını araştıran ve bu amaçla yılda birkaç kez Stuttgart’a gelen Amerikalı bilim kadını Amy Parish: “Bonobolar daha çok çizgi ve hayvan filmlerine ilgi duyuyor” diyor. “Hareketli ve çok renkli filmleri yeğliyorlar. Politikayla ilgi filmlerde canları sıkılıyor.” Bir gün tamire gitmiş olan televizyonu geri getiren adamı bonobolar coşkuyla karşılanmış...

Hayvanat bahçesinde kısa süre önce yapılan değişikliklerle bizonlar, yaban domuzları, Mezopotamya alageyikleri, Tibet öküzleri, eşekler ve develer bir araya getirilmiş. Hepsi de kendi halinde, sakin, kimseye zararı olmayan hayvanlar. İçlerinde beni en çok ilgilendiren develer! Sadık ve alçak gönüllü, sıcak çöllerde güç koşullara karşın sabırlı, günlerce açsusuz uzun yollar yürüyen deve kendine kötülük yapanı da hiç unutmaz. Almanya’nın kimi yörelerinde deve çiftlikleri var. Bunlardan biri de Stuttgart yakınlarındaki Nagold’da. Sütünden kremler, sabunlar, banyo losyonları yapıyorlar. Çiftlik sahibi: “Deve iyi niyetli gibi görünür, fakat istedi mi de kafasına eseni yapar” diyor. “O köpekten çok kediye benzer.” Deve olmasaydı acaba Arap insanı uçsuz bucaksız çöllerde binlerce yıl ne yapardı? Türkiye’de 1935 yılında 120 bin deve varken, günümüzde bu sayı 1500’e düşmüş. Acaba ülkemizde develer niçin azaldı?

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