Konservatuvarda tarihte yolculuk

Ottoman Ensemble grubundan müzik tarihçisi ve piyanist Evren Kutlay, soprano Pınar Temizel Çulha ve bariton Niyazi Ölmez’in konservatuvarın Oda Müziği Orkestrasıyla birlikte verdiği “Avrupa müziğinin Osmanlı İstanbul’una etkileri” dinletisinde özellikle Osmanlı padişahlarının klasik müzik bestelerini merak ediyorum. Kendilerini “Osmanlı torunları” olarak adlandıran, Batı, çağdaşlaşma ve daha önemlisi sanat düşmanı güruhun aksine Osmanlı padişahları ve saray çevresinin Avrupa sanatına duyduğu ilgi ve etkileşimi gözlerimle görmek, kulaklarımla duymak istiyorum. Opera öğrencilerine şan ve müzik teorisi dersleri vermek amacıyla 1813 yılında müzik okulu kurulmuş bu binada. Başarılı olunca müzik enstrümanları da öğretilmeye başlanmış.1826 yılında “Kraliyet Müzik Okulu”na evrilmiş.1830 direnişi nedeniyle çalışmaları aksayan,1831 yılında geçiçi olarak kapatılan okul, 1832 yılında “Brüksel Kraliyet Müzik Konservatuvarı” adıyla yeniden faaliyetlerine başlamış.

Konser çağdaşı Barok dönem dini müziğine damgasını vurmuş Johann Sebastian Bach ile karşılaştırılan Itrî’nin, “Tûtî-i Mu’cize-i Gûyem” bestesi ile başlıyor. Ordusunun başında olmaksızın, Avrupa’yı sadece seyahat ve ikili ilişkiler kurmak amacıyla ziyaret eden ilk Osmanlı padişahı olan ve Batı tarzında ilk besteyi yapan padişah olarak kayıtlara geçen Sultan Abdülaziz Han’ın “Valse Davet”ini dinliyor, büyüleniyoruz. İngiltere’yi ziyaretinde Kraliçe Victoria bu valsi çaldırarak Sultan Abdülaziz’i sarayın salonunda karşılayarak hayranlığını belirtmiş. Sultan Abdülaziz 23 Temmuz 1867’de İngiltere’den Belçika’ya uğurlanmış. Mütercim Halimi Efendi’nin notlarına göre “Fransa’dan trene binilerek Viyana’ya doğru hareket edilmiş ve akşam ezanıyla birlikte Belçika sınırına ulaşılmıştır. Seher vaktinde, Belçika Kralı, asker ve devlet adamları tarafından büyük bir karşılama töreni yapılmıştır. Burada Belçika kralı 2. Leopold ile görüşen Sultan Abdülaziz kralın onuruna düzenlediği ziyafete de katılmış ve daha sonra Prusya’ya doğru yoluna devam etmiştir.”

En çok beste yapan padişah Sultan V. Murad’ın “Kastanyetler Dansı” parçasından sonra “2.Abdülhamit de besteci olsaydı keşke. Bu etkinlik ile hemen Belçikalı anarşist Edward Joris’in perde arkasında olduğu Yıldız suikastı girişimini bağlar, pazar yazımı da aradan çıkarırdım” diye fısıldıyorum eşimin kulağına. Saldırının hedefi olan Sultan 2. Abdülhamit’in, Tevfik Fikret’in ifadesiyle, “Bir Lâhza-i Ta’ahhur” (Bir anlık duraklama) sayesinde burnu kanamadan kurtulduğu, 21 Temmuz 1905 tarihinde, İstanbul’da bulunan Yıldız Hamidiye Camisi’ndeki cuma duasından sonra patlayan bombalı bir faytonun 26 kişinin ölümüne ve 58 kişinin de yaralanmasına yol açtığı Osmanlı’ya ilk bombalı saldırı ve Joris’in hayatından kesitler aktarmak ilginç olabilir. Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin padişaha bir soru sorarak geciktirmesi, sultanı bombanın etki alanı dışında tutmuştu. Anvers doğumlu Edward Joris ya da “ Scheldt’in istenmeyen çocuğu” suikast girişiminin ardından başlatılan soruşturma ve yargılamada olayın baş zanlısı olarak idama mahkûm edildi. Hapse atılması uluslararası bir tepkiye yol açtı ve sonuç olarak diplomatik bir karışıklık yarattı. Fakat Joris iki yıl sonra büyük bir olasılıkla Belçika’nın diplomatik baskıları nedeniyle padişah tarafından affedildi. Saldırının Belçika’nın ulusal bayram günü 21 Temmuz’da yapılması, Joris’in 2 yıl sonra “Padişah adına maaşlı ajanlık yapmak üzere” salıverilmesi her türlü komlo teorisine açık malzemeler. Bir yandan müzik dinlerken diğer taraftan da yazı girişi düşünüyorum: “Walter Resseler 1968 yılında Anvers’teki ata ocağının çatı katında içinde mektuplar olan bir evrak çantası buldu. Bunların birçoğu 1907 yılında İstanbul’da hapiste olan Edward Joris tarafından Walter Resseller’in anarşist bir yazar ve yayıncı olan büyük babası Victor Resseler’e yazılmıştı. Bu mektup grubu Dynamiet voor de sultan: Carolus Eduard Joris in Konstantinopel adıyla Walter Resseler ve Benoit Suykerbuyk tarafından 1997 yılında kitapçık haline getirildi.” Sultan Abdülhamit için Yesarîzâde Ahmed Necip Paşa tarafından bestelenen Hamidiye Marşı çalınmaya başlıyor. Yetmezmiş gibi peşinden Dikran Çuhacıyan’ın bestelediği başka bir Hamidiye Marşı! Sonrasında yine Necip Paşa’nın Sultan 2. Abdülmit’e ithafen bestelediği Askeri Hassasiyet Marşı.

Müziğin gücü...

Abdülhamit’in oğlu Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi’den bir beste ve diğer oğlu Budapeşte’de kemancılık yapmış Mehmed Abdülkadir Efendi’ye Callisto Guatelli’nin adadığı bestesi... Dinletinin neredeyse yarısı 2. Abdülhamit ve ailesine ayrılmış!

Bir iki parçadan sonra kaçarız diye geldiğimiz ve en arka sırada oturduğumuz dinletiye iyice kaptırıyoruz kendimizi. Dinleti Atatürk için Enrico Henri Furlani’nin bestelediği Milli Ün ve Turgay Erdener’in Afife Jale için yaptığı “Sen, sen, sen” bestesiyle son buluyor. Soprano ve baritonlarımız ve sahnedeki diğer sanatçıları ayakta alkışlıyoruz. Kendilerine “Osmanlı torunları” etiketi yapıştırarak Batı nefreti ve sanat düşmanlığından beslenenlerin, padişahların bestelerini dinlemeleri halinde müziğin büyüleyici gücüyle normalleşecekleri hayaline kapılarak tarihi konser salonundan ayrılıyoruz. Türkçeye de çevrilen “Sultan’ı Öldürmek” adlı kitapta ayrıntılı bir şekilde tanıtılan Belçikalı anarşist Edward Joris’in Belçika’ya döndükten sonraki hayatını yazmak başka bir bahara kalıyor!

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